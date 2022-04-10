Российские оккупанты отказались пропустить автобусы для эвакуации украинцев из Бердянска, Токмака и Энергодара

Об этом сообщила Ирина Верещук.



"Оккупационные войска отказались пропустить автобусы для эвакуации людей из Бердянска, Токмака и Энергодара по предварительно согласованному маршруту. Они вернулись в Запорожье и завтра снова будут пытаться добраться до указанных городов для эвакуации наших граждан", - говорится в отчете Верещук.





Всего 9 апреля удалось эвакуировать 4532 человека.