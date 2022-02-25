Российские оккупанты остановились близ Конотопа, они требуют еду у местных жителей и пытаются купить горючее
После тяжелых боев и значительных потерь рашистские оккупанты остановились вблизи Конотопа, у них проблема с горючим и снабжением
Об этом сообщают Сухопутные войска Украины в Facebook.
"Танкисты ходят с канистрами и пытаются купить горючее. Солдаты оккупационных войск требуют еду у местного населения. Зафиксированы случаи мародерства торговых заведений со стороны российских оккупантов", - говорится в сообщении.
В окрестностях города находится около 40 единиц сожженной российской техники.
"Можете помочь оккупантам топливом с сахаром. Что касается питания российских солдат, рекомендаций не даем. Вы сами все знаете", - отметили в войсках.
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