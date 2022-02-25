Российские оккупанты остановились близ Конотопа, они требуют еду у местных жителей и пытаются купить горючее

Об этом сообщают Сухопутные войска Украины в Facebook.



"Танкисты ходят с канистрами и пытаются купить горючее. Солдаты оккупационных войск требуют еду у местного населения. Зафиксированы случаи мародерства торговых заведений со стороны российских оккупантов", - говорится в сообщении.



В окрестностях города находится около 40 единиц сожженной российской техники.



"Можете помочь оккупантам топливом с сахаром. Что касается питания российских солдат, рекомендаций не даем. Вы сами все знаете", - отметили в войсках.