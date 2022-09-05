Российские оккупанты обстреляли Золочев в Харьковской области: два человека погибли
Сегодня, 5 сентября, россияне совершили артиллерийский обстрел Золочева Харьковской области. Погибли двое мужчин
Об этом сообщила Харьковская ОВА в телеграмме.
"Сегодня днем оккупанты снова совершили артиллерийский обстрел Золочева. Среди гражданского населения есть жертвы: погибли 39-летний и 52-летний мужчины. Вниманию жителей области и города Харьков: максимально находитесь в укрытиях!", - говорится в сообщении.
- Харьковщина продолжает подвергаться обстрелам со стороны российских войск, в результате этого гибнут мирные украинцы. 4 сентября в результате вражеских обстрелов погибла женщина, еще восемь человек ранены.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.5
Покупка 39.5Продажа 40.29
-
EUR
Покупка 39.18Продажа 40.23
- Актуальное
- Важное