Российские оккупанты обстреляли Золочев в Харьковской области: два человека погибли

Об этом сообщила Харьковская ОВА в телеграмме.

"Сегодня днем оккупанты снова совершили артиллерийский обстрел Золочева. Среди гражданского населения есть жертвы: погибли 39-летний и 52-летний мужчины. Вниманию жителей области и города Харьков: максимально находитесь в укрытиях!", - говорится в сообщении.

Харьковщина продолжает подвергаться обстрелам со стороны российских войск, в результате этого гибнут мирные украинцы. 4 сентября в результате вражеских обстрелов погибла женщина, еще восемь человек ранены.

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