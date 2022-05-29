Об этом информируют в фейсбуке Силы обороны Запорожского края .

"Орки обстреляли Васильевку и, как всегда, обвинили в этом ВС Украины. Такие лживые провокации россияне проводят всегда, когда совершают террористические обстрелы городов и поселков. Для правдивости картинки показывают новые неразорвавшиеся боеприпасы, на которых присутствуют надписи на украинском языке. В результате террористических действий повреждены дома и сельскохозяйственные здания в западной части города, пострадавших среди людей нет.

Российские террористы с помощью лживых СМИ проводят очередную провокацию для показа гражданам "с целью скрыть свои террористические действия", говорится в сообщении.

Силы противника сосредоточены вблизи Орехова, Гуляйполя и Великой Новоселки (Донецкая область), наращивают средства в районе Васильевка - Пологи.

Враг продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру Гуляйполя, Орехова, Времевки, Ольговского, Железнодорожного, Камышевахи, Полтавки, Белогорья, Новониколаевки, Новополья, Новоселки, Каменского, Степного и Гуляйпольского.

В Малой Токмачке Пологовского района в результате артиллерийского обстрела рашистами местный получил огнестрельно-осколочное ранение. Кроме того, частично повреждена производственная зона, админздание, столовая для осужденных Ореховской ИК № 88 и автобус местного БАЗ.

Артиллерийским ударам подверглись г. Орехов и с. Преображенка, разрушены два дома и магазин, еще шесть домов повреждены.

Рашисты продолжают заниматься мародерством – в Пологах и с. Федоровка Пологовского района россияне угнали легковые автомобили Lada-Largus и ВАЗ, грузовой автомобиль МАН.

На временно оккупированных территориях российские захватчики усилили контрразведку, запугивают местные власти и жителей, препятствуют выезду мирных жителей на контролируемую украинской властью территорию.

"На территории Запорожской области продолжаются террористически-насильственные действия со стороны российских преступников по отношению к гражданскому населению. Такие действия поощряются их военным командованием", - добавляют в Силах обороны.

28 мая на Запорожском направлении уничтожили:

личного состава – 7 человек (12 ранены)

танк – 1 ед.

самоходных артиллерийских установок – 1 ед.

боевых бронированных машин – 2 ед.

БПЛА "Орлан-10" – 3 ед.

автомобильной техники – 4 ед.

минометов – 5 ед.

Временно неподконтрольными территориями остаются населенные пункты Бердянского района, Мелитопольского района, Васильевского района, Пологовского района (кроме г. Орехов и Гуляйполе).

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