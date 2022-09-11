Российские оккупанты обстреляли центр Славянска: повреждена многоэтажка

"Воскресенье в городе не прошло спокойно. Продолжаются обстрелы. Центр Славянская, район Словкурорта. Поврежден многоэтажный дом. Информация о пострадавших выясняется", - пишет Лях.

Также глава городской военной администрации призвал жителей быть бдительными и без особой необходимости не выходить на улицу.

Глава городской военной администрации Славянска Вадим Лях рассказал, что активность выезда увеличивается только после мощных обстрелов города.

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