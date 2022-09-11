Российские оккупанты обстреляли центр Славянска: повреждена многоэтажка
Сегодня, 11 сентября, российская армия обстреляла Славянск Донецкой области, повреждена многоэтажка
Об этом сообщил глава городской военной администрации Славянска Вадим Лях в фейсбуке.
Также глава городской военной администрации призвал жителей быть бдительными и без особой необходимости не выходить на улицу.
- Глава городской военной администрации Славянска Вадим Лях рассказал, что активность выезда увеличивается только после мощных обстрелов города.
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