Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Российские оккупанты обстреляли приграничье Черниговщины и Сумщины: произошло возгорание

Российские оккупанты обстреляли приграничье Черниговщины и Сумщины: произошло возгорание

18 ноября, 2022 пятница
10:30
война с Россией

В ночь на 18 ноября армия РФ била по приграничью Черниговской и Сумской областей. Сообщается о поврежденных домах, произошло возгорание

Об этом информирует в телеграме Госпогранслужба.

В Черниговской и Сумской областях под огнем рашистов оказались приграничные населенные пункты четырех громад.

Известно, что российские оккупанты били из минометов, ствольной и реактивной артиллерии.

"Враг обстреливал со стороны населенных пунктов Белая Березка, Зерновое, Локоть, Курковичи и Комаковка", - пишет пресс-служба.

В результате обстрела повреждены несколько частных домов. В частности, произошло возгорание.

  • Во вторник, 15 ноября, в Сумской области украинская ПВО сбила ракету оккупантов.
  • После выхода из Херсона российские захватчики, очевидно, перебросят силы на Донбасс, но могут также попытаться осуществить наступление из Беларуси на Черниговщину и Сумщину.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Сумщина
Черниговщина
Читайте также:
Дмитро Пєсков
17 ноября, 2022 четверг
У Путина заявили, что им "трудно вообще представить публичные переговоры" с Украиной
саміт G20
15 ноября, 2022 вторник
Сценарий Путина на саммите G20 провалился, - политолог Таран
президент Польщі Анджей Дуда
16 ноября, 2022 среда
В Беларуси заявили, что Польша готовится к наступлению на Россию и РБ
Киев
-3°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.88
    Покупка 39.88
    Продажа 40.57
  • EUR
    Покупка 40.09
    Продажа 41.22
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
18 ноября
11:09
Россияне убили уже 433 ребенка в Украине
11:09
Часть выведенных из Херсона российских войск могут передислоцировать под Бахмут, — британская разведка
10:58
"Тушенки не дают, что урвем, то и едим. Вот мужики по двое суток не едят": оккупант жалуется на отсутствие еды в Кременной, - перехват
10:52
В Швеции заявили об обнаружении остатков взрывчатки рядом с "Северными потоками"
10:50
В Киев прибыл вице-президент Еврокомиссии говорить об экстренной финпомощи
10:37
Россияне отпустили замглавы оккупационной администрации Херсонщины, подозреваемую в хищениях
10:19
"Надо желать мира, а не просто перемирия": Папа Франциск снова предлагает посредничество в войне в Украине
10:16
Курс валют на 18 ноября: цены в обменниках
10:15
В Полтавской области будут слышны звуки взрывов: будут проводить учебные стрельбы
10:05
В Вильнянске возросло количество погибших после российского обстрела 4-квартирного дома в ночь на 17 ноября
10:03
OPINION
"Должны были бы утопить Балтийский флот". Поляк о ракетах из России
09:51
СБУ разоблачила масштабное онлайн-казино, перевевшее в Россию почти 3 млрд грн
09:49
Петиция о лишении мандатов депутатов от ОПЗЖ набрала необходимые 25 тыс. голосов
09:26
Ультиматум Маска привел к массовому увольнению сотрудников Twitter
09:25
В Харьковской области во время ликвидации последствий российских обстрелов газовой промышленности пострадали 8 работников предприятия и полицейских
09:14
Россия потеряла за сутки на войне в Украине 350 оккупантов, 6 крылатых ракет, 5 дронов и танк, - Генштаб ВСУ
09:08
Обновлено
Россияне атаковали ракетой село на Запорожье, поврежден дом культуры
09:01
Эксклюзив
Бэнкси в Украине: что означают новые работы культового художника
08:47
Свет
В Украине снова ввели стабилизационные отключения электроэнергии
08:46
Глава дипломатии ЕС считает, что Россия еще не готова уйти из Украины и установить мир
08:45
Эксклюзив
Стратегических предпосылок для проведения переговоров Украины с РФ нет, - Згурец
08:30
Эксклюзив
Восемь месяцев не видел неба: херсонский волонтер рассказал о пытках и жизни в оккупации
08:26
В Донецкой области за сутки армия РФ убила мирного жителя, еще четверо ранены
08:22
Вражеские войска наступают на трех направлениях, однако ВСУ отразили атаки в районах 9 городов и сел
08:15
Эксклюзив
Есть свидетельства о низком моральном состоянии российских войск на левом берегу Днепра, – эксперт Данилов
08:12
Резиденцию премьер-министра Канады в Оттаве закрыли на ремонт, который продлится несколько лет
08:00
OPINION
О хамоне, куриных окорочках и претензиях украинцев
07:56
Диалоги с советами, волк в трусах и последнее дело журналистки – 5 книг о пулях вместо разговора
07:54
За сутки украинское войско сбило 6 ракет и 5 "шахедов"
07:31
Оккупанты били по Никополю: повреждены линия электропередач, солнечная подстанция, многоэтажки и частные дома.
07:28
Генштаб: Оккупанты обязали работников медучреждений на территориях оккупированной Луганщины стать на военный учет
07:11
В Черногории тысячи людей митинговали с призывом к досрочным выборам
07:07
В Белгородской области активно вербуют работников промышленных предприятий присоединиться к ЧВК Вагнера, - Генштаб
06:49
Северная Корея выпустила вероятную межконтинентальную баллистическую ракету в море вблизи Японии
06:37
В ISW сказали, почему войска РФ уязвимы на левом берегу Днепра
06:33
McDonald's приостанавливает работу в Казахстане
05:58
Совет МАГАТЭ третий раз призвал Россию прекратить все действия на ядерных объектах Украины
05:45
УПЛ: расписание матчей и трансляций 14-го тура
05:38
Падение ракеты в Польше: названы сроки расследования
04:28
В Херсонской области обнаружили коллаборантов, которые пытались "перекраситься". Местные хорошо помнят каждого, - ОК "Юг"
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV