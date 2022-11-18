Российские оккупанты обстреляли приграничье Черниговщины и Сумщины: произошло возгорание
В ночь на 18 ноября армия РФ била по приграничью Черниговской и Сумской областей. Сообщается о поврежденных домах, произошло возгорание
Об этом информирует в телеграме Госпогранслужба.
В Черниговской и Сумской областях под огнем рашистов оказались приграничные населенные пункты четырех громад.
Известно, что российские оккупанты били из минометов, ствольной и реактивной артиллерии.
"Враг обстреливал со стороны населенных пунктов Белая Березка, Зерновое, Локоть, Курковичи и Комаковка", - пишет пресс-служба.
В результате обстрела повреждены несколько частных домов. В частности, произошло возгорание.
- Во вторник, 15 ноября, в Сумской области украинская ПВО сбила ракету оккупантов.
- После выхода из Херсона российские захватчики, очевидно, перебросят силы на Донбасс, но могут также попытаться осуществить наступление из Беларуси на Черниговщину и Сумщину.
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