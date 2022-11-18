Об этом информирует в телеграме Госпогранслужба.

В Черниговской и Сумской областях под огнем рашистов оказались приграничные населенные пункты четырех громад.

Известно, что российские оккупанты били из минометов, ствольной и реактивной артиллерии.

"Враг обстреливал со стороны населенных пунктов Белая Березка, Зерновое, Локоть, Курковичи и Комаковка", - пишет пресс-служба.

В результате обстрела повреждены несколько частных домов. В частности, произошло возгорание.

Во вторник, 15 ноября, в Сумской области украинская ПВО сбила ракету оккупантов.

После выхода из Херсона российские захватчики, очевидно, перебросят силы на Донбасс, но могут также попытаться осуществить наступление из Беларуси на Черниговщину и Сумщину.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb