Российские оккупанты обстреляли пожарную часть в Бахмуте

Об этом сообщает глава ГСЧС Украины Сергей Крук.

"Бахмут. Так выглядит пожарная часть после очередного обстрела", - написал он.

Крук отметил, что с начала войны враг повредил уже более 300 зданий и сооружений подразделений ГСЧС.