Российские оккупанты обстреляли пожарную часть в Бахмуте
Российские оккупанты снова обстреляли Бахмут Донецкой области, под удар попало здание местной пожарной части
Об этом сообщает глава ГСЧС Украины Сергей Крук.
"Бахмут. Так выглядит пожарная часть после очередного обстрела", - написал он.
Крук отметил, что с начала войны враг повредил уже более 300 зданий и сооружений подразделений ГСЧС.
- Военнослужащий ВСУ Александр Войтко сообщил, что все попытки россиян окружить Бахмут тщетны.
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