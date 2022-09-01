Российские оккупанты обстреляли Николаевщину: за сутки повреждено более 40 домов, школу и админздание

Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким в телеграмме.

Как говорится в сообщении, за минувшие сутки российская армия обстреливала гражданскую инфраструктуру Николаевской области, в Николаевском районе повреждено более 40 домов, школы, админздания и складские помещения.

"Николаевский район. Вчера, 31 августа, в течение дня под вражескими обстрелами находилась Шевченковская община. В Любомировке частично разрушены административное здание, школа, складские помещения, повреждены около 40 жилых зданий. В Вавилове повреждены хозяйственные постройки, жилые дома", - пишет Ким.

Также сообщается, что в течение дня происходили постоянные вражеские обстрелы Первомайской общины.

"В Новониколаевке попадание преимущественно по открытым территориям. С 08:30 до 16:00 под вражескими обстрелами находилось Первомайское. В результате чего частично разрушены жилые дома и хозяйственные постройки. Пострадавших нет", - отмечает глава ОГА.

Днем, 31 августа, в 11:30 зафиксированы обстрелы Куцурубской общины. Попадание по открытой территории, на поля между Дмитровкой и Солончаками.

По информации ОК "Юг", в Баштанском районе вчера, 31 августа, армия РФ нанесла авиационный удар парой вертолетов Ка-52 по Березнеговатской общине.

"За прошедшие сутки были обстрелы близлежащих территорий пгт Березнеговатое, сел Высунск и Кавказ. Информация о последствиях обстрелов уточняется", - говорится в сообщении.

Ким отметил, что российские оккупанты в течение 31 августа и 1 сентября обстреливали Широковскую общину.

"Вчера, 31 августа, около 15:30 и 00:00 были обстрелы за пределами Широкого Широковского общества. Повреждены сельхозпостройки и жилой дом. Сегодня, 1 сентября, около 02:30 обстрелов потерпела Красная Долина. Попадания были по открытым территориям. ", – пишет он.

Ким сообщил, что в Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Наталья Гуменюк, руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг", отметила, что ночью 1 сентября работала тяжелая стволовая артиллерия врага в южном регионе, несколько хозяйственных построек разрушены, к счастью, без человеческих потерь и жертв.

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