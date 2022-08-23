Российские оккупанты обстреляли Криворожский и Никопольский районы, один человек погиб, еще трое ранены
В ночь на 23 августа в Днепропетровской области рашисты четыре раза обстреляли Криворожский и Никопольский районы. В результате попадания российских снарядов один человек погиб, еще трое - получили ранения
Об этом информирует глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко .
"Напряженная ночь с четырьмя обстрелами. Российская армия снова держала на прицеле два района – Криворожский и Никопольский", – информирует глава области.
Оккупанты били по Криворожскому району реактивной системой залпового огня "Ураган". В Зеленодольской общине в результате попадания в частный дом погибла 45-летняя женщина. Ее муж ранен и находится в больнице.
Еще трижды ночью решисты обстреляли из артиллерии Никопольский район.
В Марганецком обществе зафиксировано 13 прилетов российских снарядов. В городе Марганец пострадали женщины – 61 и 63 лет. Одна из них была госпитализирована в среднем состоянии тяжести. Также повреждены шесть домов, газопровод и водопровод.
"По Красногригорьевской общине тоже была вражеская артиллерия. Изувечены с десяток домов и линия электропередач. Без света до 1 000 человек. Прошло без погибших и раненых", - добавил Резниченко.
- Ранее, 21 августа, российские оккупанты ударили из "Ураганов" по Зеленодольскому территориальному обществу в Криворожском районе Днепропетровщины, убив человека и ранив еще шестерых .
- 22 августа российские кафиры совершили провокацию на временно оккупированном Запорожье. Жителей побережья Каховского водохранилища просят покинуть улицы.
- В ночь на 22 августа россияне обстреляли Никопольский, Криворожский и Синельниковский районы Днепропетровщины, ранив по меньшей мере четырех пожилых людей, разрушив и повредив дома, детсад, магазины, аптеки, рынки, суд, автовокзал, сельхозпредприятие, школу,.
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