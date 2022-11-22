Российские оккупанты обстреляли из минометов, САУ и РСЗО Сумщину и Черниговщину

Об этом сообщают в ОП "Север".

Так, с 03:30 до 04:10 сообщили о 20 приходах, предположительно из РСЗО, и 12 приходах, предположительно из САУ, в районе н.п. Кустино. И о 20 приходах, предположительно из РСЗО, 12 приходах, предположительно из САУ, в районе н.п. Нововасильевка. Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.

С 04:50 до 05:00 сообщили о 7 приходах, из ствольной артиллерии, в районе н.п. Вольная Слобода. Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.

С 04:40 до 05:01 сообщили о 17 приходах, предположительно из ствольной артиллерии, в районе н.п. Семеновка. Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.

Как сообщил Кирилл Тимошенко, заместитель руководителя Офиса президента, в Сумской области зафиксировано около 100 прилетов.

Российские террористы обстреляли 4 территориальные громады - Глуховскую, Середино-Будскую, Хотинскую и Зноб-Новгородскую.

Повреждено здание дома культуры, частный дом. В селе Кондратовка Хотинской территориальной громады повреждения получили частные дома и здания. На севере области из-за обстрелов повреждена ЛЭП.

К счастью, жертв нет.

К слову, под обстрелами россиян в Донецкой области погибли 4 человека, еще 4 ранены

Также за минувшие сутки, 21 ноября, подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка на Луганщине и Спорное, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Каменка, Опытное, Веселое, Первомайское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области