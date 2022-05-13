Российские оккупанты обстреляли эвакуационную колонну в Херсонской области, пострадали женщина и ребенок

Об этом сообщил глава Криворожской ВА Александр Вилкул.

В результате обстрела пострадали женщина 1954 года и ребенок 2011 года рождения.

"Под вечер произошел еще один вопиющий случай бесчеловечности орков. Из артиллерии была обстреляна мирная колонна беженцев, которые выезжали из Херсонской области со стороны Берислава. Орки их собрали утром, держали около тысячи машин под палящим солнцем и начали выпускать только после обеда партиями по 200 машин, чтобы прикрыть передвижение собственной военной техники. В 16.00 по мирной колонне, которая находилась уже на нашей подконтрольной территории в районе Белой Криницы, орки нанесли подлый удар", - написал Вилкул.

Пострадавшим оказали всю необходимую помощь. Женщина находится в одной из больниц Кривого Рога.

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