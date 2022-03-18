Российские оккупанты обстреляли больницу в Лисичанске
Российская армия открыла огонь по одному из лечебных заведений в городе Лисичанск
Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.
По его словам, российская армия выпустила в общей сложности десять снарядов.
Как следствие, больница и расположенные рядом жилые дома остались без окон. Информация о пострадавших в настоящее время уточняется.
На объекте работают спасательные службы.
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