Российские оккупанты обстреляли больницу в Лисичанске

Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.



По его словам, российская армия выпустила в общей сложности десять снарядов.



Как следствие, больница и расположенные рядом жилые дома остались без окон. Информация о пострадавших в настоящее время уточняется.



На объекте работают спасательные службы.

В течение ночи с 16 на 17 марта в Луганской области военные РФ обстреливали Рубежное , в результате чего горели по меньшей мере 27 домов

Лисичанск из-за обстрелов остался без газа .