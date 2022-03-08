Российские оккупанты обстреляли автобус с беженцами из Макарова
Российско-оккупационные войска обстреляли автобус с беженцами из Макарова в Киевской области
Об этом сообщил городской голова Житомира Сергей Сухомлин, передает Еспресо.TV .
"Автобус с беженцами из Макарова подвергся обстрелам. Люди шли 4 километра под артобстрелами с детьми на руках! В Житомире они остановились у кафе просто набрать воды и сходить в туалет. В транспорте, которым они ехали, выбиты окна", - рассказал мэр.
Также по словам Сухомлина, в кафе их накормили и снабдили водой.
Кроме того, беженцев пересадили в другие автобусы и отправили на запад.
- Напомним, в Житомирской области взяли в плен бывшего украинского военного, который в 2014 году перешел на сторону врага.
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