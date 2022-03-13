Российские оккупанты обстреляли Авдеевку из установок "Точка-У", - глава Донецкой ОВА
Российско-оккупационные войска 13 марта обстреляли из ракетных комплексов "Точка-У" Авдеевку, Донецкой области. К счастью, пострадавших и разрушений нет.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает Еспресо.TV .
"Россияне выстрелили из "Точки-У" в направлении мирного населения Авдеевской громады. К счастью, пострадавших и разрушений нет", - написал Кириленко.
Фото: Павел Кириленко/Telegram
Он также отметил, что продолжаются обстрелы в Очеретинской громаде: много поврежденных домов в Каменке, точную информацию пока установить невозможно. Без электричества остается Верхнеторецкое – высоковольтную линию там повредили накануне.
- Напомним, оккупанты из артиллерии обстреляли психоневрологический интернат в Пуще-Водице.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 31.07
-
EUR
Покупка 32.25Продажа 34.33
- Актуальное
- Важное