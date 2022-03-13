Российские оккупанты обстреляли Авдеевку из установок "Точка-У", - глава Донецкой ОВА

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает Еспресо.TV .



"Россияне выстрелили из "Точки-У" в направлении мирного населения Авдеевской громады. К счастью, пострадавших и разрушений нет", - написал Кириленко.





Фото: Павел Кириленко/Telegram

Он также отметил, что продолжаются обстрелы в Очеретинской громаде: много поврежденных домов в Каменке, точную информацию пока установить невозможно. Без электричества остается Верхнеторецкое – высоковольтную линию там повредили накануне.



Напомним, оккупанты из артиллерии обстреляли психоневрологический интернат в Пуще-Водице.

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