Российские оккупанты обстреляли Краматорск, - мэр
Утром 6 января российские захватчики били по городу Краматорск Донецкой области.
Об этом информирует в фейсбуке городской голова Краматорска Александр Гончаренко .
"Краматорск под обстрелом. Сидите в укрытиях", - написал мэр в 08:58.
Тревога на территории Донецкой области началась в 08:53 и завершилась в 09:27.
Подробную информацию уточняют.
- Также 25 декабря 2022 года российские захватчики обстреляли Краматорскую промышленную зону в Донецкой области.
- В понедельник, 2 января, кафиры обстреляли города Дружковка, Краматорск и село Яковловка в Донецкой области, в результате чего ранены двое человек.
- Днем 3 января российские захватчики обстреляли ракетами Краматорска Донецкой области. Сообщают о раненом работнике бригады по ремонту электросетей.
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