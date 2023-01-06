Читайте также:

Мы дождемся времени, когда они будут шутить только в аду, после встречи с генералом Хаймарчуком, - футболист Зозуля о Петросяне

У Украины есть только три сценария окончания войны

Генерал Павлюк о подготовке Киева к возможному наступлению из Беларуси: не планируем пропустить дальше границы, наведена артиллерия и все заминировано