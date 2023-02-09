Об этом в эфире телеканала Freedom сообщил легитимный мэр Мелитополя Иван Фёдоров.

"Сегодня на территории города по меньшей мере пять пыточных. Что такое пять пыточных? Это только те места, которые находятся, например, в захваченном районном отделении полиции, захваченном военкомате, воинской части. В этих застенках россияне, когда берут в плен наших людей, точно вершат бесчинства. Уже есть подтвержденные факты, что в качестве пыток они применяют электричество и стреляют по конечностям. И именно поэтому сегодня мы называем наш город самой большой тюрьмой в Европе", - рассказал Федоров.

По его словам, в оккупированном Мелитополе осталось около 50-60 тысяч гражданских. Он призвал при возможности выезжать из оккупации, чтобы не подвергать себя опасности.