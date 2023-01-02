Российские оккупанты ночью били из тяжелой артиллерии по Никопольщине, зафиксировано более 20 снарядов
Ночью 2 января захватническая армия России била с временно оккупированной территории Запорожской области по Никопольскому району. Известно о попадании более 20 снарядов из тяжелой артиллерии
Об этом информирует в телеграмме глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко .
В ночь на 2 января россияне обстреляли Никопольщину из тяжелой артиллерии. В частности, четыре раза ударили по Никополю и Марганцу. В городах было зафиксировано более 20 снарядов армии РФ.
Также глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко пишет, что рашисты били из ствольной артиллерии.
В результате повреждена база отдыха, объекты инфраструктуры и сетей.
Обследование территории продолжается. Предварительно – среди мирного населения никто не пострадал.
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