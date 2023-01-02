Об этом информирует в телеграмме глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко .

В ночь на 2 января россияне обстреляли Никопольщину из тяжелой артиллерии. В частности, четыре раза ударили по Никополю и Марганцу. В городах было зафиксировано более 20 снарядов армии РФ.

Также глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко пишет, что рашисты били из ствольной артиллерии.

В результате повреждена база отдыха, объекты инфраструктуры и сетей.

Обследование территории продолжается. Предварительно – среди мирного населения никто не пострадал.

Российские захватчики 27 декабря 2022 года нанесли пять ударов по трем районам Никопольщины, в результате чего была повреждена электросеть.

И.о. главы Никопольского районного совета Дмитрий Бычков в эфире Еспресо сказал, что главное давление, которое испытывают жители Никопольского района Днепропетровской области, - постоянная тревога, когда у людей есть секунды, чтобы укрыться от обстрелов.

В ночь на 31 декабря войска РФ обстреливали Днепропетровщину: оккупанты били из артиллерии по Мировской и Марганецкой общинам Никопольского района.

В новогоднюю ночь военные РФ дважды совершили обстрелы Никопольского района, от атаки по жилому дому 48-летняя женщина получила ранения.