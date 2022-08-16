Российские оккупанты несколько часов обстреливали Орехов на Запорожье. Один человек погиб

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

Погибла одна местная жительница. Шесть человек ранены, в том числе трое из них - работники энергокомпании, которые восстанавливали сети.

"В результате вражеской атаки разрушены десятки частных домов и объектов гражданской инфраструктуры. Возникли пожары, которые были ликвидированы спасателями ГСЧС", - говорится в сообщении главы ОВА.

Отметим, в Запорожье дважды за ночь раздавалась воздушная тревога и были слышны взрывы.

А днем 16 августа враг снова обстрелял Харьков.

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