Российские оккупанты не воюют с ВСУ, они совершают геноцид украинцев, – председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай

"Те населенные пункты, которые подконтрольны Украине, постоянно обстреливаются. Сейчас линия фронта проходит через Попасную, Лисичанск, Побегну, Северодонецк и Кременную – это самые большие населенные пункты Луганской области", – сказал он в эфире Espreso.TV.



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Гайдай подчеркнул, что ВСУ на линии фронта постоянно дают отпор российским атакам: "Буквально за 3 дня только гвардейцы 300 оккупантов положили, технику их подбили – здесь у нас все стабильно. Зато российские орки начали обстреливать все населенные пункты без разбора и всем вооружением, которое у них есть: грады, смерчи, минометы, артиллерия… Больше того, им все равно, куда они бьют: больницы, школы, жилые кварталы… Вчера оккупанты из танка прямой наводкой обстреливали дом для пожилых людей… Мы даже не можем туда подойти, а там около 100 человек. Как только мы подходим – захватчики бьют из минометов. Северодонецк с утра обстреливают, подключают авиацию. То есть на Луганщине оккупанты не воюют с военными, здесь просто геноцид украинцев", – подчеркнул глава Луганской ОВА.

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