Российские оккупанты не воюют с ВСУ, они совершают геноцид украинцев, – председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай
Гайдай подчеркнул, что ситуация критична по всей Луганской области
"Те населенные пункты, которые подконтрольны Украине, постоянно обстреливаются. Сейчас линия фронта проходит через Попасную, Лисичанск, Побегну, Северодонецк и Кременную – это самые большие населенные пункты Луганской области", – сказал он в эфире Espreso.TV.
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Гайдай подчеркнул, что ВСУ на линии фронта постоянно дают отпор российским атакам: "Буквально за 3 дня только гвардейцы 300 оккупантов положили, технику их подбили – здесь у нас все стабильно. Зато российские орки начали обстреливать все населенные пункты без разбора и всем вооружением, которое у них есть: грады, смерчи, минометы, артиллерия… Больше того, им все равно, куда они бьют: больницы, школы, жилые кварталы… Вчера оккупанты из танка прямой наводкой обстреливали дом для пожилых людей… Мы даже не можем туда подойти, а там около 100 человек. Как только мы подходим – захватчики бьют из минометов. Северодонецк с утра обстреливают, подключают авиацию. То есть на Луганщине оккупанты не воюют с военными, здесь просто геноцид украинцев", – подчеркнул глава Луганской ОВА.
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