Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань в Фейсбуке.

"Херсонщина. Местные сообщают, что орки навезли более 100 единиц техники на Каховскую ГЭС. Собираются щебнем засыпать шлюз. Инженерное решение так себе, но пусть свозят – HIMARS наготове", - пишет Хлань.

В Херсонской области сегодня, 14 сентября, украинская артиллерия ударила по Каховскому мосту и понтонной переправе в районе Антоновского в Херсоне.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb