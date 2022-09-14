Укрзализныця возобновляет рейсы на деоккупированную Харьковщину. Расписание
Российские оккупанты навезли более 100 единиц техники в район Каховской ГЭС, - депутат облсовета Хлань
Сегодня, 14 сентября, российские оккупанты завезли более ста единиц техники на Каховскую гидроэлектростанцию
Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань в Фейсбуке.
"Херсонщина. Местные сообщают, что орки навезли более 100 единиц техники на Каховскую ГЭС. Собираются щебнем засыпать шлюз. Инженерное решение так себе, но пусть свозят – HIMARS наготове", - пишет Хлань.
- В Херсонской области сегодня, 14 сентября, украинская артиллерия ударила по Каховскому мосту и понтонной переправе в районе Антоновского в Херсоне.
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