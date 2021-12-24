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Российские оккупанты нарушили достигнутый 22 декабря режим прекращения огня

24 декабря, 2021 пятница
07:46
война с Россией

В четверг, 23 декабря, они трижды вели огонь в направлении украинских защитников

Об этом сообщают в пресс-центре Операции объединенных сил.

Отмечается, что по состоянию на 7 часов утра, 24 декабря, российско-оккупационные войска не нарушали режим прекращения огня. В то же время в течение 23 декабря таких нарушений было три, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

"В направлении Шумов враг вел огонь из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов. Вблизи Золотого-4 противник произвел обстрел из минометов калибра 120 мм. Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10" с пересечением линии столкновения", - написали в сводке.

Потерь среди защитников нет.


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