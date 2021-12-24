Российские оккупанты нарушили достигнутый 22 декабря режим прекращения огня

Об этом сообщают в пресс-центре Операции объединенных сил.



Отмечается, что по состоянию на 7 часов утра, 24 декабря, российско-оккупационные войска не нарушали режим прекращения огня. В то же время в течение 23 декабря таких нарушений было три, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.



"В направлении Шумов враг вел огонь из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов. Вблизи Золотого-4 противник произвел обстрел из минометов калибра 120 мм. Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10" с пересечением линии столкновения", - написали в сводке.



Потерь среди защитников нет.

В среду, 22 декабря, состоялось заседание Трехсторонней контактной группы, во время которого стороны договорились вернуться к полному соблюдению режима прекращения огня на Донбассе.