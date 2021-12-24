Российские оккупанты нарушили достигнутый 22 декабря режим прекращения огня
В четверг, 23 декабря, они трижды вели огонь в направлении украинских защитников
Об этом сообщают в пресс-центре Операции объединенных сил.
Отмечается, что по состоянию на 7 часов утра, 24 декабря, российско-оккупационные войска не нарушали режим прекращения огня. В то же время в течение 23 декабря таких нарушений было три, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
"В направлении Шумов враг вел огонь из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов. Вблизи Золотого-4 противник произвел обстрел из минометов калибра 120 мм. Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10" с пересечением линии столкновения", - написали в сводке.
Потерь среди защитников нет.
- В среду, 22 декабря, состоялось заседание Трехсторонней контактной группы, во время которого стороны договорились вернуться к полному соблюдению режима прекращения огня на Донбассе.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.12
Покупка 27.12Продажа 27.36
-
EUR
Покупка 30.58Продажа 31.01
- Актуальное
- Важное