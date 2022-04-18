Об этом сообщает Мариупольский городской совет.



"Российские оккупанты наносят удары по Азовстали сверхтяжелыми авиабомбами. В подземных укрытиях металлургического комбината находятся не менее 1000 гражданских. Преимущественно это женщины с детьми и пожилые люди", - говорится в сообщении, к которому приобщили видео.