Российские оккупанты наносят удары по Азовстали, где скрываются гражданские, сверхтяжелыми авиабомбами, - городской совет. Видео
В подземных укрытиях металлургического комбината находятся не менее тысячи гражданских
Об этом сообщает Мариупольский городской совет.
"Российские оккупанты наносят удары по Азовстали сверхтяжелыми авиабомбами. В подземных укрытиях металлургического комбината находятся не менее 1000 гражданских. Преимущественно это женщины с детьми и пожилые люди", - говорится в сообщении, к которому приобщили видео.
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