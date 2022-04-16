Российские оккупанты нанесли удар по птицефабрике около Днепра
В Днепровском районе вражеским ударом была уничтожена неработающая птицефабрика
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
По его словам, утром российские оккупанты нанесли два удара в Днепровском районе.
"У нас два "прилета" в Днепровском районе. До основания разрушена птицефабрика, которая не работала, - там никого и ничего не было. Снова орки попали своими "кривыми" ракетами в "стратегический" объект", - написал Резниченко.
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