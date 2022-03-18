Российские оккупанты нанесли ракетный удар в районе Львовского аэропорта, - Садовый
Утром 18 марта российские военные обстреляли ракетами территорию возле аэропорта Львова
Об этом заявил мэр Львова Андрей Садовый .
Рашистские ракеты ударили по территории в районе Львовского аэропорта.
Пока в режиме реального времени не могу называть адрес, но это точно не аэропорт. В зданиях нашего АТП-1 повреждены окна", – сообщил он.
По словам Андрея Садового, ситуацию на месте уточняют и опубликуют информацию о ней. Он призвал граждан быть осторожными, следовать указаниям во время воздушной тревоги и не распространять фото с места обстрелов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 30.05
-
EUR
Покупка 32.44Продажа 33.35
- Актуальное
- Важное