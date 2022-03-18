Российские оккупанты нанесли ракетный удар в районе Львовского аэропорта, - Садовый

Об этом заявил мэр Львова Андрей Садовый .



Рашистские ракеты ударили по территории в районе Львовского аэропорта.

Пока в режиме реального времени не могу называть адрес, но это точно не аэропорт. В зданиях нашего АТП-1 повреждены окна", – сообщил он.



По словам Андрея Садового, ситуацию на месте уточняют и опубликуют информацию о ней. Он призвал граждан быть осторожными, следовать указаниям во время воздушной тревоги и не распространять фото с места обстрелов.

Напомним, около 6:30 18 марта во Львове и окрестностях города прогремели несколько взрывов.

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