Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Винницкой области
В среду, 6 апреля, российские оккупанты атаковали ракетами Винницкую область
Об этом сообщил глава Винницкой ОВ Сергей Борзов в telegram.
По его словам, информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
"Есть ракетный удар по Винницкой области. Обращаюсь ко всем: не помогайте врагу! Не публикуйте в соцсетях - где и куда упала ракета, не распространяйте фото и видео", - призвал Борзов.
Он добавил, что спасательные службы работают на месте.
- 25 марта россияне выпустили по Винницкой области шесть крылатых ракет.
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