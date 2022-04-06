Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Винницкой области

Об этом сообщил глава Винницкой ОВ Сергей Борзов в telegram.

По его словам, информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

"Есть ракетный удар по Винницкой области. Обращаюсь ко всем: не помогайте врагу! Не публикуйте в соцсетях - где и куда упала ракета, не распространяйте фото и видео", - призвал Борзов.

Он добавил, что спасательные службы работают на месте.

25 марта россияне выпустили по Винницкой области шесть крылатых ракет.

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