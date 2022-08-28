Российские оккупанты нанесли два ракетных удара по центру Харькова: повреждено админздание, - Терехов
Российские оккупанты нанесли два ракетных удара по центру Харькова, повреждено административное здание. Информации о пострадавших нет
Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов в телеграме.
"Два ракетных удара по центру Харькова. Туда, куда прилетало уже неоднократно. Одно административное здание разрушено. О жертвах сейчас информации нет", - пишет Терехов.
- Вечером в субботу, 27 августа 2022 года, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову .
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