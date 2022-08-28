Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов в телеграме.

"Два ракетных удара по центру Харькова. Туда, куда прилетало уже неоднократно. Одно административное здание разрушено. О жертвах сейчас информации нет", - пишет Терехов.

Вечером в субботу, 27 августа 2022 года, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову .