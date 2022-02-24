Российские оккупанты нанесли более 30 ударов ракетами, авиацией и артиллерией, войска РФ продолжают наступление в Херсонской области
По состоянию на 13:00 24 февраля российские оккупанты совершили 30 ударов ракетами, РСЗО, авиацией и артиллерией по объектам гражданской и военной инфраструктуры Украины, они продолжают наступление в Херсонской области
Об этом сообщает генштаб ВСУ в Facebook.
"По состоянию на 13:00 24 февраля вооруженными силами государства-агрессора РФ нанесено более 30 ударов крылатыми ракетами "Калибр", РСЗО, авиацией и артиллерией по объектам гражданской и военной инфраструктуры Украины", - говорится в сообщении.
Пресс-штаб информирует, что российские войска продолжают наступление при поддержке армейской авиации с пересечением Украинской границы на направлениях Армянск – Херсон, Чаплинка – Каховка.
"Отмечается работа диверсионно-разведывательных групп в Бессарабском операционном районе и Черноморской операционной зоне. Группировка Объединенных сил перешла к ведению оборонной операции", - отметили в генштабе.
Оперативно-тактические группировки ведут оборонительные бои по всем направлениям выдвижения противника.
- В ночь на 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении "специальной военной операции" против Украины и призвал украинских военных "немедленно сложить оружие и уходить домой".
- ГПСУ сообщила, что Украина была атакована с территории РФ и Беларуси от Луганщины до Житомирщины и из Крыма.
- Украинские военные сбили пять российских самолетов и вертолет в зоне ООС.
- ГСЧС сообщила о захвате двух сел на Луганщине, пожаре в военной части на Киевщине и подрыве телебашни в Луцке.
- В Киеве закрывают садики и школы, медицинская система работает в усиленном режиме.
- Президент Украины Владимир Зеленский обсудил нападение России с мировыми лидерами.
- Верховная Рада ввела в Украине военное положение. Президент Зеленский подписал соответствующий указ.
- 24 февраля Президент Зеленский заявил, что Украина разорвала дипломатические отношения с Россией.
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