Российские оккупанты нанесли более 30 ударов ракетами, авиацией и артиллерией, войска РФ продолжают наступление в Херсонской области

Об этом сообщает генштаб ВСУ в Facebook.



"По состоянию на 13:00 24 февраля вооруженными силами государства-агрессора РФ нанесено более 30 ударов крылатыми ракетами "Калибр", РСЗО, авиацией и артиллерией по объектам гражданской и военной инфраструктуры Украины", - говорится в сообщении.



Пресс-штаб информирует, что российские войска продолжают наступление при поддержке армейской авиации с пересечением Украинской границы на направлениях Армянск – Херсон, Чаплинка – Каховка.



"Отмечается работа диверсионно-разведывательных групп в Бессарабском операционном районе и Черноморской операционной зоне. Группировка Объединенных сил перешла к ведению оборонной операции", - отметили в генштабе.



Оперативно-тактические группировки ведут оборонительные бои по всем направлениям выдвижения противника.

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