Российские оккупанты начали пропаганду в Бердянске

Об этом сообщается на официальном телеграмм-канале главы Запорожской ОГА.



Оккупанты распространяют среди гражданского населения информационные листовки с призывами о необходимости присоединения Украины к составу РФ.



В листовках идет речь о якобы борьбе российских оккупантов с национальным группировками (в том числе с подразделением специального назначения "Азов") и о необходимости денацификации Украины.



В листовках захватчики также дискредитируют ВСУ.



В частности, в агитационных текстах утверждают, что именно Вооруженные силы Украины "ответственны за артеллерийские обстрелы" мирного населения Бердянска, начавшиеся 28 февраля.













Напомним, в Бердянске российские военные захватили радиостанцию "Азовская волна".



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