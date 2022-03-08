Российские оккупанты начали пропаганду в Бердянске
Военные РФ начали агитационную пропаганду среди жителей Бердянска
Об этом сообщается на официальном телеграмм-канале главы Запорожской ОГА.
Оккупанты распространяют среди гражданского населения информационные листовки с призывами о необходимости присоединения Украины к составу РФ.
В листовках идет речь о якобы борьбе российских оккупантов с национальным группировками (в том числе с подразделением специального назначения "Азов") и о необходимости денацификации Украины.
В листовках захватчики также дискредитируют ВСУ.
В частности, в агитационных текстах утверждают, что именно Вооруженные силы Украины "ответственны за артеллерийские обстрелы" мирного населения Бердянска, начавшиеся 28 февраля.
- Напомним, в Бердянске российские военные захватили радиостанцию "Азовская волна".
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