Российские оккупанты на Запорожской АЭС готовятся к содержанию работников на станции, - Энергоатом
Войска РФ готовятся блокировать персонал на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции из-за контрнаступления ВСУ
Об этом информирует Энергоатом .
"Учитывая яростный дефицит профессиональных атомщиков, которые нужны для эксплуатации временно оккупированной Запорожской АЭС, и опасаясь украинского наступления, рашисты готовятся к длительному содержанию в заложниках сотрудников ЗАЭС", - говорится в сообщении.
Энергогенерирующая компания пишет, что российские войска завезли на атомную электростанцию много провизии и воды. Специалисты предполагают, что оккупанты не отпустят персонал станции после одной из очередных рабочих смен и насильно заблокируют их на ЗАЭС.
В начале полномасштабного вторжения РФ уже делала такое, когда удерживала в заложниках персонал смены на Чернобыльской атомной электростанции.
Тогда рашисты около месяца не отпускали украинских рабочих станции вплоть до деоккупации.
- Около 600 украинских военных в октябре 2022 года попытались отбить Запорожскую атомную электростанцию, но операция провалилась.
- Ранее в Энергоатоме говорили, что наиболее вероятным сценарием освобождения оккупированной россиянами Запорожской АЭС является ее окружение украинскими войсками.
- Во временно оккупированном Энергодаре россияне похищают сотрудников Запорожской АЭС для "профилактических бесед" в застенках, чтобы заставить их сотрудничать.
- В Энергоатоме говорили, что наиболее вероятным сценарием освобождения оккупированной россиянами Запорожской АЭС является ее окружение украинскими войсками.
- Российские кафиры предполагают , что им придется бежать с захваченной Запорожской АЭС. Для этого они готовят предварительный план эвакуации работников Росатома.
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- У машинного зала 4-го энергоблока на Запорожской атомной электростанции взорвалась российская мина. Рашисты сами заявили о детонации их боеприпаса.
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