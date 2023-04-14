Об этом информирует Энергоатом .

"Учитывая яростный дефицит профессиональных атомщиков, которые нужны для эксплуатации временно оккупированной Запорожской АЭС, и опасаясь украинского наступления, рашисты готовятся к длительному содержанию в заложниках сотрудников ЗАЭС", - говорится в сообщении.

Энергогенерирующая компания пишет, что российские войска завезли на атомную электростанцию много провизии и воды. Специалисты предполагают, что оккупанты не отпустят персонал станции после одной из очередных рабочих смен и насильно заблокируют их на ЗАЭС.

В начале полномасштабного вторжения РФ уже делала такое, когда удерживала в заложниках персонал смены на Чернобыльской атомной электростанции.

Тогда рашисты около месяца не отпускали украинских рабочих станции вплоть до деоккупации.