Российские оккупанты на подступах к Каховской ГЭС укрепили фортификационные сооружения
В Херсонской области армия РФ усилила инженерные укрепления на подступах к Каховской гидроэлектростанции, вероятно, чтобы обеспечить отход с фронта
Об этом сообщает в Медиацентре депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.
"Усилили личным составом Козацкое и Веселое, это на подступах к плотине дамбы Каховской ГЭС. Также сегодня появилась информация, что оккупанты укрепили фортификационные сооружения в Приднепровском", - говорит Хлань.
Депутат считает, что укрепление рашисты производят для того, чтобы обеспечить отход своих частей с линии фронта.
"То есть можно говорить о том, что под натиском наших Вооруженных Сил оккупанты готовятся и делают все возможное, чтобы это был не абсолютный провал фронта, а чтобы это выглядело как плановое отступление от линии фронта", - добавил Хлань.
- Напомним, РФ может взорвать Каховскую ГЭС, прорыв дамбы затопит более 80 населенных пунктов, включая Херсон.
- Глава Херсонской городской военной администрации Галина Лугова обратилась к херсонцам в связи с подготовкой Россией теракта на Каховской ГЭС.
- В ГУР заявили, что пока нет оснований полагать, что российские оккупанты взорвут Каховскую ГЭС из-за недостаточного количества взрывчатки, впрочем от РФ можно ожидать каких-либо провокаций
- Ранее военный эксперт Defense Express Иван Киричевский высказывал мнение, что россияне могут взорвать Каховскую ГЭС, чтобы задержать продвижение наших войск и создать естественный рубеж.
- Оккупанты обвинили ВСУ в обстреле Каховской ГЭС из ракетных комплексов HIMARS. Также россияне отмечают, что на ЛЭП Берислав-Каховка произошел "теракт", в результате чего 10 населенных пунктов Херсона без света.
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