Российские оккупанты на Херсонщине и Запорожье создали около двух десятков "комендатур"
В Херсонской и Запорожье россияне создали уже 19 "комендатур"
Об этом сообщил спикер Запорожской ОВА Иван Арефьев.
"Оккупанты продолжают свои попытки организовать квазиреспублики на временно оккупированных территориях Запорожской области. Есть информация о том, что в Херсонской и Запорожье действуют 19 "комендатур" захватчиков", - сообщают в Запорожской ОВА.
- Отметим, что накануне в администрации также сообщили, что расстрел сотрудника Запорожской АЭС в Энергодаре произошел как месть за покушение на местного коллаборанта Шевчика.
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