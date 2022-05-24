Российские оккупанты на Херсонщине и Запорожье создали около двух десятков "комендатур"

Об этом сообщил спикер Запорожской ОВА Иван Арефьев.

"Оккупанты продолжают свои попытки организовать квазиреспублики на временно оккупированных территориях Запорожской области. Есть информация о том, что в Херсонской и Запорожье действуют 19 "комендатур" захватчиков", - сообщают в Запорожской ОВА.

Отметим, что накануне в администрации также сообщили, что расстрел сотрудника Запорожской АЭС в Энергодаре произошел как месть за покушение на местного коллаборанта Шевчика.

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