Российские оккупанты на Донбассе убили украинского военного
В результате обстрелов российских оккупантов на Донбассе погиб украинский военный
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
По состоянию на 9:00 утра со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 19 нарушений режима прекращения огня, 16 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Противник задействовал артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы разных систем.
В результате обстрела один украинский военнослужащий получил осколочное ранение несовместимое с жизнью.
Захватчики продолжают подло вести артиллерийский огонь из населенных пунктов и размещают свои артиллерийские системы вблизи жилых домов. Такими действиями враг пытается заставить подразделения Вооруженных Сил Украины открывать ответный огонь, чтобы в дальнейшем обвинить украинских защитников в обстрелах мирных жителей. "Отмечаем, что Объединенные силы не открывают огонь по объектам гражданской инфраструктуры и соблюдают нормы Международного гуманитарного права.
Объединенные силы контролируют ситуацию и адекватно реагируют на потенциальные угрозы со стороны неприятеля", - заявили в штабе ООС.
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