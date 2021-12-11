Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная война с Россией Российские оккупанты на Донбассе ранили второго за сутки украинского военного

Российские оккупанты на Донбассе ранили второго за сутки украинского военного

11 декабря, 2021 суббота
21:41
война с Россией ООС

В субботу, 11 декабря, в результате обстрела российских оккупантов пулевое ранение получил украинский военный

Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Восток".

Сегодня российские вооруженные формирования осуществили обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил пулевое ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Операція об'єднаних сил
ООС
Читайте также:
9 декабря, 2021 четверг
Экс-чемпион мира назвал имя единственного боксера, способного победить Ломаченко
Окупант
10 декабря, 2021 пятница
Командование РФ распространяет в ОРДЛО сообщения и брошюры с призывом присоединиться к рядам оккупантов, - разведка
Олександр Усик
9 декабря, 2021 четверг
Промоутер "поставил точку" в разговорах о следующем сопернике Усике
Киев
+5
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.85
    Покупка 26.85
    Продажа 27.13
  • EUR
    Покупка 30.24
    Продажа 30.68
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, суббота
11 декабря
22:58
Страны G7 призвали Украину и Россию вернуться за стол переговоров в "нормандском формате"
22:39
Ломаченко – Комми: украинец назвал самые опасные качества соперника
22:02
Гол Роналду принес МЮ победу над "Норвичем" в АПЛ
21:57
Эксклюзив
Виталий Портников
Путин создает искусственную конфронтацию, чтобы предотвратить внутреннюю дестабилизацию в России, - Портников
21:27
"Ворскла" не смогла выиграть у "Львова" в чемпионате Украины
21:11
Шмыгаль заявил о рекордном уровне иностранных инвестиций
20:55
Игорь Кузин
В Минздраве пояснили, почему не ослабляют карантин, несмотря на снижение уровня заболеваемости COVID-19
20:28
Из-за угрозы российской агрессии в Украину летит представительница Госдепа США
20:07
Обновлено
Ломаченко - Комми: онлайн-трансляция боя
19:49
В Украине презентовали мобильное приложение для туристов, заблудившихся в горах
19:20
Пограничники не впустили в Украину российскую певицу, которая гастролировала в оккупированном Крыму
18:50
"Верес" сыграл вничью с "Рухом" в чемпионате Украины
18:37
Blue Origin
Космический корабль Безоса New Shepard совершил третий туристический полет
18:22
Синоптик Наталья Диденко предупредила о снеге, дожде и туманах на Андрея
17:52
Биатлон: сборная Украины показала лучший результат сезона в эстафете
17:31
Заместитель министра внутренних дел извинился за скандальное поведение на блокпосту в Краматорске
17:15
11 декабря на фронте: российские оккупанты ранили украинского военного
16:48
Зинченко помог "Манчестер Сити" удержать лидерство в чемпионате Англии
16:22
Эксклюзив
Русские военные
Угроза с севера серьезна как никогда: Путин перебросит Лукашенко войска из Ельни, - Бессмертный
16:09
"Шахтер" победил "Александрию" и оторвался от "Динамо" в УПЛ
15:49
Замглавы КСУ Головатого избрали в руководство Венецианской комиссии
15:33
Фьюри позвонил по телефону Усику и засыпал его угрозами
15:01
В Киеве заминировали психбольницу
14:52
НАТО
В МИД Грузии отреагировали на заявление России о недопустимости вступления страны в НАТО
14:29
В США торнадо унес жизни не менее полусотни человек
14:01
Ломаченко - Комми: обидчик украинца дал прогноз на бой
13:42
Всемирный банк
Всемирный банк предоставил Украине $150 млн
13:18
Монастырский отстранил от должности своего заместителя, который угрожал полицейским на блокпосту в Краматорске
12:49
В МИД Британии пообещали России "тяжкие последствия" в случае вторжения в Украину
12:22
Дмитрий Кулеба на форуме в Закарпатье
Если бы Украина приобрела членство в НАТО до 2014 года, не было бы никакой российской агрессии, - Кулеба
11:46
Украина получила от ЕС кредит на 50 млн евро на вакцины от коронавируса
11:25
В Польше обнародовали разговор офицера белорусских спецслужб с диспетчером, посадившим самолет с Протасевичем
10:50
вакцина CoronaVac
В Украину в воскресенье прибудет 2,5 млн доз вакцины CoronaVac
10:31
Карлсен деклассировал россиянина и защитил звание чемпиона мира по шахматам
10:10
Блинкен посвятил первую встречу с главой МИД Германии Бербок угрозе вторжения РФ в Украину
10:00
PR
Дед Мороз
Начало новогодней суеты и подготовки к самому ожидаемому празднику года ознаменовалось стартом новогодней акции от бренда рюкзаков и канцелярии YES
09:51
Николай Княжицкий: О Путине и Пушкине
09:25
Команда Шевченко проиграла самому принципиальному сопернику в чемпионате Италии
09:05
США отложили дополнительную военную помощь Украине на $200 млн, - NBC
08:49
Йенс Столтенберг
Вопрос о членстве Украины в НАТО будет решать Киев и страны Альянса, и никто другой, - Столтенберг
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV