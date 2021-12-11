Российские оккупанты на Донбассе ранили второго за сутки украинского военного
В субботу, 11 декабря, в результате обстрела российских оккупантов пулевое ранение получил украинский военный
Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Восток".
Сегодня российские вооруженные формирования осуществили обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил пулевое ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное.
- Напомним, 11 декабря в результате обстрела российских оккупантов на Донбассе был ранен другой украинский военный.
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