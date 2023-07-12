Об этом сообщает Military Media Center - медийная площадка Сил обороны, координируемая Минобороны Украины.

Там называют минирование территории ЗАЭС российскими оккупантами целенаправленным и отмечают, что такие действия окупантов создают состояние опасности на ядерном объекте.

"По имеющейся информации, россияне установили управляемые и неуправляемые противопехотные мины в технических помещениях и машинных залах станции", - отмечают в Минобороны.

Что известно о минировании ЗАЭС

Россияне оккупировали Запорожскую АЭС в конце февраля 2022 года. С тех пор там постоянно находится личный состав и военная техника, которую захватчики хранят в машинных залах и иногда выводят на позиции для обстрела территорий Никопольского района Днепропетровской области, расположенных по ту сторону Каховского водохранилища.

На станции работает мониторинговая миссия МАГАТЭ, которая должна следить за тем, чтобы АЭС не использовали в качестве военной базы, не атаковали станцию и не вели огонь с нее, а также не прерывали внешние источники электроснабжения. Однако обесточивание на АЭС происходит постоянно. Еще с прошлого года оккупанты начали завозить на ЗАЭС взрывчатку.

О том, что россияне разместили в помещении турбинного отделения четвертого энергоблока оккупированной Запорожской АЭС взрывчатку, стало известно в мае 2023 года. Также оккупанты почти полностью уничтожили систему аварийной готовности и реагирования на атомной станции.

22 июня гендиректор МАГАТЭ Гросси после посещения ЗАЭС сказал, что обстановка там крайне нестабильна . В этот же день президент Владимир Зеленский заявил , что разведка получила информацию о том, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на временно оккупированной ЗАЭС, который повлечет за собой выброс радиации.

Также он подчеркнул , что мир имеет достаточную силу, чтобы предотвратить любые радиационные инциденты и тем более радиационную катастрофу – нужно давить и действовать. В то же время представитель президента РФ Дмитрий Песков назвал заявление Зеленского ложью.

25 июня начальник Главного управления разведки Минобороны генерал-майор Кирилл Буданов заявил , что Россия завершила подготовку к теракту на Запорожской атомной электростанции. Он отметил, что на четырех из шести энергоблоков россияне разместили технику со взрывчаткой.

Ночью, 4 июля, Запорожская АЭС потеряла питание по основной линии электропередачи, станцию подключили на единственную доступную резервную линию. Однако гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил , что агентство не зафиксировало признаков минирования ЗАЭС. По его словам, несмотря на это, специалисты "чрезвычайно насторожены".

Украинская разведка отмечала, что оккупанты продолжают минировать Запорожскую АЭС и объекты на территории станции: устанавливают взрывчатые вещества и минно-взрывные заграждения. В ГУР обнародовали даже российскую схему минирования ЗАЭС.

Также 10 июля городской голова Мелитополя Иван Федоров сообщил , что в оккупированной Запорожской области российские захватчики начали минировать критическую инфраструктуру. Это ставит под угрозу не только жителей, но и весь мир.