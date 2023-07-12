Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Российские оккупанты минируют технические помещения и машинные залы ЗАЭС, - Минобороны

Российские оккупанты минируют технические помещения и машинные залы ЗАЭС, - Минобороны

12 июля, 2023 среда
17:01
Война с Россией

Министерство обороны Украины заявляет, что российские войска минируют объекты на территории Запорожской АЭС, а именно устанавливают противопехотные мины в технических помещениях и машинных залах станции

Об этом сообщает Military Media Center - медийная площадка Сил обороны, координируемая Минобороны Украины.

Там называют минирование территории ЗАЭС российскими оккупантами целенаправленным и отмечают, что такие действия окупантов создают состояние опасности на ядерном объекте.

"По имеющейся информации, россияне установили управляемые и неуправляемые противопехотные мины в технических помещениях и машинных залах станции", - отмечают в Минобороны.

Что известно о минировании ЗАЭС

Россияне оккупировали Запорожскую АЭС в конце февраля 2022 года. С тех пор там постоянно находится личный состав и военная техника, которую захватчики хранят в машинных залах и иногда выводят на позиции для обстрела территорий Никопольского района Днепропетровской области, расположенных по ту сторону Каховского водохранилища.

На станции работает мониторинговая миссия МАГАТЭ, которая должна следить за тем, чтобы АЭС не использовали в качестве военной базы, не атаковали станцию и не вели огонь с нее, а также не прерывали внешние источники электроснабжения. Однако обесточивание на АЭС происходит постоянно. Еще с прошлого года оккупанты начали завозить на ЗАЭС взрывчатку.

О том, что россияне разместили в помещении турбинного отделения четвертого энергоблока оккупированной Запорожской АЭС взрывчатку, стало известно в мае 2023 года. Также оккупанты почти полностью уничтожили систему аварийной готовности и реагирования на атомной станции.

22 июня гендиректор МАГАТЭ Гросси после посещения ЗАЭС сказал, что обстановка там крайне нестабильна . В этот же день президент Владимир Зеленский заявил , что разведка получила информацию о том, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на временно оккупированной ЗАЭС, который повлечет за собой выброс радиации.

Также он подчеркнул , что мир имеет достаточную силу, чтобы предотвратить любые радиационные инциденты и тем более радиационную катастрофу – нужно давить и действовать. В то же время представитель президента РФ Дмитрий Песков назвал заявление Зеленского ложью.

25 июня начальник Главного управления разведки Минобороны генерал-майор Кирилл Буданов заявил , что Россия завершила подготовку к теракту на Запорожской атомной электростанции. Он отметил, что на четырех из шести энергоблоков россияне разместили технику со взрывчаткой.

Ночью, 4 июля, Запорожская АЭС потеряла питание по основной линии электропередачи, станцию подключили на единственную доступную резервную линию. Однако гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил , что агентство не зафиксировало признаков минирования ЗАЭС. По его словам, несмотря на это, специалисты "чрезвычайно насторожены".

Украинская разведка отмечала, что оккупанты продолжают минировать Запорожскую АЭС и объекты на территории станции: устанавливают взрывчатые вещества и минно-взрывные заграждения. В ГУР обнародовали даже российскую схему минирования ЗАЭС.

Также 10 июля городской голова Мелитополя Иван Федоров сообщил , что в оккупированной Запорожской области российские захватчики начали минировать критическую инфраструктуру. Это ставит под угрозу не только жителей, но и весь мир.

Украина
Россия
оккупированные территории
Запорожская АЕС
Читайте также:
Нічна атака на Київ 13 липня
13 июля, 2023 четверг
Ночная атака на Украину: в Киеве и Николаевской области повреждения от падения обломков, есть погибший и пострадавшие
Дмитро Пєсков
12 июля, 2023 среда
В Кремле возможные гарантии Украине от G7 назвали посягательством на безопасность России
Сергій Лавров
13 июля, 2023 четверг
"Украина получит F-16 по графику": Кулеба ответил на заявление Лаврова об "угрозе со стороны Запада в ядерной сфере"
Киев
+26°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.7
    Покупка 36.7
    Продажа 37.39
  • EUR
    Покупка 40.64
    Продажа 41.55
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
13 июля
13:13
В Минздраве назвали "худший вариант развития событий" на ЗАЭС, при котором украинцы могут оказаться в опасности
13:11
Индия рассматривает введение запрета на экспорт большинства сортов риса, - Bloomberg
13:09
В США выдра атакует серферов и ворует их доски
12:53
Эксклюзив
Кремень: никаких экспериментов в кинематографе по замене украинского дубляжа титрованием быть не может
12:52
Нардепка от запрещенной ОПЗЖ Плачкова составляет мандат
12:48
Интервью Дэвида Леттермана с Зеленским номинировали на премию "Эмми"
12:48
Обновлено
"Украина получит F-16 по графику": Кулеба ответил на заявление Лаврова об "угрозе со стороны Запада в ядерной сфере"
12:34
Оккупанты скрыто перевозят боеприпасы через Крым в гражданских грузовиках, - движение "Атеш"
12:18
В Купянске СБУ задержала чиновницу-коллаборантку, возглавлявшую "управление финансов" оккупантов
12:17
РПЦ снова готовит незаконную передачу украинских пленных в Венгрию, - СМИ
12:13
Обновлено
В Черном море выросло количество ракетоносителей РФ: имеют суммарный залп в 20 "калибров"
12:04
OPINION
Пирров провал?
11:53
Google Bard
В Украине заработал чатбот от Google на основе ИИ
11:42
Эксклюзив
Пока нет ощущения триумфа: руководительница Музея кино о решении суда по реорганизации Довженко-Центра
11:21
В РФ отстранили командира 58 армии Попова – якобы за доклад о реальных проблемах России на фронте
11:18
USAID АГРО предоставит украинским фермерам минудобрения для осенней посевной
11:16
Оккупанты изолировали поселок Пришиб на Запорожье, росгвардейцы ищут корректировщиков, – мэр Мелитополя
11:16
Новости компаний
Скорей бы сентябрь: мир ждет презентацию iPhone 15
11:04
Партнерский материал
Кейс Крайстчерча: разрушенный землетрясением город, судьбу которого отдали в руки местных жителей
10:57
Белый дом продлил санкции против России и Ирана из-за неправомерных задержаний американцев
10:40
Инфографика
Курс валют 13 июля: евро немного подорожал
10:36
Разведка Британии объяснила, какой тактики придерживались кадыровцы под Марьинкой
10:27
Обзор
Байден готовит НАТО к продолжительному конфликту с РФ, а Балтийское море становится озером Альянса. Акценты мировых СМИ 13 июля
10:15
В сутки российская армия атаковала 12 регионов Украины: по меньшей мере 13 пострадавших и 2 погибших
10:10
Алексей Данилов
"Важно, что страны-владельцы ядерного оружия будут оказывать помощь": Данилов о гарантиях безопасности G7 для Украины
10:04
Эксклюзив
Оккупанты пытались прорвать оборону украинских войск в Донецкой области, однако понесли потери, - Генштаб ВСУ
Враг снизил активность на Горловском направлении, - боец ВСУ
10:00
OPINION
У Украины есть основания критиковать НАТО
09:56
Макрону отправили письмо с человеческим пальцем внутри, - СМИ
09:23
Инфографика
РФ потеряла 510 солдат, 26 БПЛА и 9 боевых бронемашин в сутки, - Генштаб ВСУ
09:20
ВСУ продвигаются по Бахмутскому и Запорожскому направлениям, РФ применяет резервы и перемещает войска, – Генштаб
08:58
Эксклюзив
В Мариуполе и районе выросло количество российских военных, - Андрющенко
08:57
Обновлено
Ночная атака на Украину: в Киеве и Николаевской области повреждения от падения обломков, есть погибший и пострадавшие
08:56
Украинские силы ударили по казарме кадыровцев в Мариуполе, - Андрющенко
08:46
Обновлено
Число пострадавших в результате взрыва в Запорожье 12 июля возросло до 20
08:23
Силы ПВО за ночь сбили все воздушные цели врага: 20 ударных дронов и 2 "калибра"
08:16
"Провоцируете наихудшую войну в Европе за 80 лет": Джонсон предостерег США от "усталости от Украины"
08:16
Инфографика
Дальнобойные ракеты SCALP: технические характеристики и как они помогут Украине на фронте
08:04
OPINION
Гарантии безопасности или Будапешт 2.0?
07:55
На аукцион в Нью-Йорке выставили останки доисторической морской рептилии
07:24
Эстония поддержала предоставление американских кассетных боеприпасов Украине
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV