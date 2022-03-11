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Российские оккупанты массово обстреливают Николаев
Вечером пятницы, 11 марта, российские оккупационные войска начали массовый обстрел Николаева
Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Николаевщины Виталий Ким.
В 20:00 11 марта оккупанты начали обстрел Николаева с северо-восточной части города.
"Новобугский ***- пожар кафе
Мира** - пожар автомобиля
Космонавтов, ++ – прилет снаряда
Васляева, * – снаряд в квартиру
Первомайская, - осколочное ранение мужчины
Котельная №*- снаряд
По имеющейся в настоящее время информации - человеческие жертвы отсутствуют", - сообщил Ким. В 21:24 войска РФ не остановились и продолжили обстрелы гражданских объектов.
"Беспорядочная стрельба по гражданским объектам. Орки прикрывают свое движение. Написал с адресами, потому что стреляли беспорядочно не целясь", - написал Виталий Ким. В 21.23 стало известно, что снаряды прилетели на улицы Строителей и херсонском шоссе.
"Дополнительно 2 прилета: Строителей, () и стоянка Эпицентра на херсонском шоссе (оба без повреждений)", - говорится в сообщении.
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2022, пятница
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