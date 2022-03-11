Российские оккупанты массово обстреливают Николаев

Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Николаевщины Виталий Ким.



В 20:00 11 марта оккупанты начали обстрел Николаева с северо-восточной части города.

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В 21:23 начались массовые пожары на разных улицах города."Новобугский ***- пожар кафеМира** - пожар автомобиляКосмонавтов, ++ – прилет снарядаВасляева, * – снаряд в квартируПервомайская, - осколочное ранение мужчиныКотельная №*- снарядПо имеющейся в настоящее время информации - человеческие жертвы отсутствуют", - сообщил Ким.В 21:24 войска РФ не остановились и продолжили обстрелы гражданских объектов."Беспорядочная стрельба по гражданским объектам. Орки прикрывают свое движение. Написал с адресами, потому что стреляли беспорядочно не целясь", - написал Виталий Ким.В 21.23 стало известно, что снаряды прилетели на улицы Строителей и херсонском шоссе."Дополнительно 2 прилета: Строителей, () и стоянка Эпицентра на херсонском шоссе (оба без повреждений)", - говорится в сообщении.