Об этом информирует в телеграме Государственное предприятие "Национальная атомная энергогенерирующая компания Энергоатом.

"Чтобы снять с себя ответственность за совершение актов ядерного терроризма, рашисты прибегают к силовому принуждению против украинских атомщиков. Сейчас они издевательствами и пытками заставляют работников гидроцеха станции придумывать обоснование необходимости осушения этих бассейнов для руководства ЗАЭС и ГП "НАЭК "Энергоатом", - говорится в сообщении.

Российские захватчики избили водолаза гидроцеха Запорожской АЭС Андрея Гончарука. Мужчину с телесными повреждениями 29 июня доставили в больницу.

29 июня стало известно, что россияне настаивают на осушении охлаждающих бассейнов – для проверки его чаш – и остановке насосов, подающих воду на системы безопасности энергоблоков. В Энергоатоме отметили, что если это сделать, то системы безопасности самой большой в Европе АЭС останутся без охлаждения.

22 июня Энергоатом сообщил, что в Энергодаре оккупанты продолжают массово похищать горожан и работников ЗАЭС и это приобретает катастрофические масштабы.

По состоянию на 26 июня у ЗАЭС россияне укрепляли окопы и размещали реактивные системы залпового огня.

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