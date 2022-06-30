Российские оккупанты избили водолаза гидроцеха Запорожской АЭС - Энергоатом
На Запорожской атомной электростанции рашисты силой заставляют рабочих осушить охлаждающие бассейны. 29 июня оккупанты избили водолаза Андрея Гончарука
Об этом информирует в телеграме Государственное предприятие "Национальная атомная энергогенерирующая компания Энергоатом.
"Чтобы снять с себя ответственность за совершение актов ядерного терроризма, рашисты прибегают к силовому принуждению против украинских атомщиков. Сейчас они издевательствами и пытками заставляют работников гидроцеха станции придумывать обоснование необходимости осушения этих бассейнов для руководства ЗАЭС и ГП "НАЭК "Энергоатом", - говорится в сообщении.
Российские захватчики избили водолаза гидроцеха Запорожской АЭС Андрея Гончарука. Мужчину с телесными повреждениями 29 июня доставили в больницу.
- 29 июня стало известно, что россияне настаивают на осушении охлаждающих бассейнов – для проверки его чаш – и остановке насосов, подающих воду на системы безопасности энергоблоков. В Энергоатоме отметили, что если это сделать, то системы безопасности самой большой в Европе АЭС останутся без охлаждения.
- 22 июня Энергоатом сообщил, что в Энергодаре оккупанты продолжают массово похищать горожан и работников ЗАЭС и это приобретает катастрофические масштабы.
- По состоянию на 26 июня у ЗАЭС россияне укрепляли окопы и размещали реактивные системы залпового огня.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.4
Покупка 34.4Продажа 35.16
-
EUR
Покупка 35.78Продажа 36.96
- Актуальное
- Важное