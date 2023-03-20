Российские оккупанты имеют возможность совершать штурмовые действия исключительно по небольшим локациям, - военный эксперт Коваленко
Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление", считает, что противник в Донецкой области сконцентрируется на основных четырех направлениях, так как масштабно наступать не сможет
Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.
"Русские кафиры сейчас имеют возможность совершать штурмовые действия исключительно по небольшим локациям, по узкому фронту. Если мы говорим о Донецкой области, то они сконцентрируются на основных четырех направлениях: Бахмут, Авдеевка, Марьинка и Угледар. Российские войска будут пытаться стягивать свои силы и средства на эти направления для достижения хотя бы какого-то результата. Но масштабно наступать противник не сможет. И в ближайшее время Донецкий плацдарм будет для ВСУ исключительно оборонным", - отметил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление".
Александр Коваленко отметил, что сейчас там пока нет возможности для проведения контрнаступательных действий.
"Однако есть возможность делать контратаки, которые помогут нам улучшить положение на тех или иных направлениях, например у Бахмута. Потому что у россиян там сейчас проблемы с флангами, они не могут обеспечить безопасность флангов. И если на одном из флангов будут происходить какие-то события, то они будут вынуждены снизить давление на сам город. То есть там может быть совсем непредсказуемая ситуация, даже не из-за какого-то контрнаступления со стороны ВСУ, а достаточно из-за каких-то результативных контратак по некоторым направлениям. Следовательно, все может измениться очень быстро", - прокомментировал Коваленко.
- 20 марта британская разведка предупредила , что ситуация в Авдеевке разворачивается по сценарию Бахмута.
- Также Генштаб ВСУ сообщил, что Российская Федерация продолжает вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.
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