Российские оккупанты "Градами" и "Ураганами" обстреливают блокпосты в Николаеве по направлению Кропивницкого
Вечером 9 марта российские захватчики "Градами" и "Ураганами" начали обстрел блокпостов в Николаеве
Об этом в своем обращении сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.
"Сейчас по Николаеву стреляют из направления Кропивницкого "Градами" и "Ураганами". Или проверяют на прочность наши блокпосты, или готовятся к наступлению. Думаю, ночью нас тоже будут обстреливать. Так будьте внимательны, ночуйте или в подвале, или соблюдая правила "двух стен" ", - сказал Сенкевич.
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