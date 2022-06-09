Об этом информирует в телеграмме НАЭК "Энергоатом" .

"Что может принести визит самого Гендиректора или его представителей на ЗАЭС? Очевидно, только одно – в глазах мирового сообщества легитимизировать оккупацию станции, вызванную пребыванием там ядерных террористов. Чтобы МАГАТЭ, приехав, зафиксировало безопасный радиационный фон и радиационной безопасности и вообще подчеркнуло бы, что сейчас на АЭС все хорошо. Мол, все остальные вопросы – они политические, а МАГАТЭ политикой не занимается", - комментируют вызов рашистов Международного агентства по атомной энергии в Энергоатоме.



Государственное предприятие отмечает, что агентство, приняв приглашение оккупантов, примет и рашистские власти. Известно, что Украина на ЗАЭС не приглашала МАГАТЭ, прежде всего из соображений безопасности.



"Приехать на ЗАЭС через Россию и затем Крым или другие временно оккупированные украинские территории под охраной российских военных без воли Украины?! Это значило бы – игнорировать международное право, вмешаться в политические вопросы, но – на стороне России. К тому же – причинять вред агентству как ведущему мировому институту по ядерной безопасности, имидж которого и так уже довольно сомнительный из-за отсутствия адекватной реакции на акты ядерного терроризма, в частности, захвата рашистами Запорожской АЭС", - добавляют в пресс-службе.



Единственным способом ускорения визита экспертов Международного агентства по атомной энергии является их четкая позиция по выводу войск РФ с территории ЗАЭС и передаче ее контроля украинской стороне.

Напомним, Украина призвала ООН и МАГАТЭ найти способ освободить Запорожскую АЭС от оккупантов.

МАГАТЭ пытается во что бы то ни стало попасть на ЗАЭС, чтобы легитимизировать там оккупантов и одобрить их действия.

Украина обвинила МАГАТЭ и его гендиректора Рафаэля Мариано Гросси в поощрении актов ядерного терроризма РФ в Украине, а также содействии усилению угроз ядерной безопасности мира.

Россия похитила 20 жителей оккупированного Энергодара, из них 11 – сотрудники Запорожской АЭС.

30 апреля Международное агентство по ядерной энергии (МАГАТЭ) сообщило , что российский Росатом хочет взять под полное управление украинскую Запорожскую АЭС в захваченном Энергодаре.

23 мая россияне в оккупированном Энергодаре расстреляли сотрудника Запорожской АЭС, он находился в больнице.

В марте из-за обстрела захватчиков на Запорожской АЭС вспыхнул пожар: горел учебно-тренировочный корпус, отключен третий энергоблок.

31 мая мы сообщали , что на Запорожской АЭС дислоцируется пол тысячи оккупантов и хранится много взрывчатки.

2 июня в пресс-службе Энергоатома опровергли заявления о возможности отключения Запорожской АЭС.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявил , что эксперты контролируют уровень радиационного фона в разных частях зоны отчуждения, но на ЧАЭС зафиксировали повреждения сооружений.

В первую неделю июня Международное агентство по атомной энергии во второй раз за последние полтора месяца посещает ЧАЭС.

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