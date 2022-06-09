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Российские оккупанты готовят визит гендиректора МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, – Энергоатом

9 июня, 2022 четверг
14:28
война с Россией

Российские оккупанты активно готовят визит Гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси в Запорожскую атомную электростанцию. Военные вместе с представителями Росатома общаются с МАГАТЭ по организации приезда

Об этом информирует в телеграмме НАЭК "Энергоатом" .

"Что может принести визит самого Гендиректора или его представителей на ЗАЭС? Очевидно, только одно – в глазах мирового сообщества легитимизировать оккупацию станции, вызванную пребыванием там ядерных террористов. Чтобы МАГАТЭ, приехав, зафиксировало безопасный радиационный фон и радиационной безопасности и вообще подчеркнуло бы, что сейчас на АЭС все хорошо. Мол, все остальные вопросы – они политические, а МАГАТЭ политикой не занимается", - комментируют вызов рашистов Международного агентства по атомной энергии в Энергоатоме.

Государственное предприятие отмечает, что агентство, приняв приглашение оккупантов, примет и рашистские власти. Известно, что Украина на ЗАЭС не приглашала МАГАТЭ, прежде всего из соображений безопасности.

"Приехать на ЗАЭС через Россию и затем Крым или другие временно оккупированные украинские территории под охраной российских военных без воли Украины?! Это значило бы – игнорировать международное право, вмешаться в политические вопросы, но – на стороне России. К тому же – причинять вред агентству как ведущему мировому институту по ядерной безопасности, имидж которого и так уже довольно сомнительный из-за отсутствия адекватной реакции на акты ядерного терроризма, в частности, захвата рашистами Запорожской АЭС", - добавляют в пресс-службе.

Единственным способом ускорения визита экспертов Международного агентства по атомной энергии является их четкая позиция по выводу войск РФ с территории ЗАЭС и передаче ее контроля украинской стороне.

  • Напомним, Украина призвала ООН и МАГАТЭ найти способ освободить Запорожскую АЭС от оккупантов.
  • МАГАТЭ пытается во что бы то ни стало попасть на ЗАЭС, чтобы легитимизировать там оккупантов и одобрить их действия.
  • Украина обвинила МАГАТЭ и его гендиректора Рафаэля Мариано Гросси в поощрении актов ядерного терроризма РФ в Украине, а также содействии усилению угроз ядерной безопасности мира.
  • Россия похитила 20 жителей оккупированного Энергодара, из них 11 – сотрудники Запорожской АЭС.
  • 30 апреля Международное агентство по ядерной энергии (МАГАТЭ) сообщило , что российский Росатом хочет взять под полное управление украинскую Запорожскую АЭС в захваченном Энергодаре.
  • 23 мая россияне в оккупированном Энергодаре расстреляли сотрудника Запорожской АЭС, он находился в больнице.
  • В марте из-за обстрела захватчиков на Запорожской АЭС вспыхнул пожар: горел учебно-тренировочный корпус, отключен третий энергоблок.
  • 31 мая мы сообщали , что на Запорожской АЭС дислоцируется пол тысячи оккупантов и хранится много взрывчатки.
  • 2 июня в пресс-службе Энергоатома опровергли заявления о возможности отключения Запорожской АЭС.
  • Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявил , что эксперты контролируют уровень радиационного фона в разных частях зоны отчуждения, но на ЧАЭС зафиксировали повреждения сооружений.
  • В первую неделю июня Международное агентство по атомной энергии во второй раз за последние полтора месяца посещает ЧАЭС.

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Запорожская АЕС
МАГАТЭ
воєнні злочини Росії
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