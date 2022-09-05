Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в телеграмме.

"Россияне не прекращают террор наших мирных городов и сел… Ночью под российским огнем в очередной раз оказался Никопольский район. Его дважды обстреляли из тяжелой артиллерии. Люди не пострадали. В Никополе повреждены до десяти частных домов и многоэтажка. Обстрелом изуродованы 9 зданий города, среди них гимна , детско-юношеская спортивная школа, магазин и кафе. Оборвало и несколько линий электропередач – их уже починили", - пишет Резниченко.

Также отмечается, что в других районах области ночь прошла с сиренами, однако не обошлось без российских атак.

В Харькове 4 сентября россияне обстреляли дома в Холодногорском и Новобаварском районах, ранили двух гражданских.

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