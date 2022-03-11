Российские оккупанты деморализованы, несут значительные потери и формируют резерв на территории РФ, – отчет Генштаба
В Генеральном штабе ВСУ заявили, что российские кафиры из-за значительных потерь личного состава продолжают формировать резерв на территории РФ
Об этом сообщили в отчете Генштаба ВСУ по состоянию на 24.00 10 марта.
"В течение дня оккупанты пытались закрепиться на захваченных рубежах, осуществляли перегруппировку войск, восстанавливали боеспособность, пополняли запасы ракет, боеприпасов и горюче-смазочных материалов. В связи со значительными потерями личного состава и снижения темпов наступления противник продолжает формирование резерва на территории РФ", - говорится в заявлении Генерального штаба.
На Полесском направлении российские захватчики пытаются прорвать оборону Украины в районах населенных пунктов Полесское, Кухари, Жовтневое, Андреевка, Копылов, Мотыжин, Бузова, Гореничи, Буча, Демидов и блокировать Киев.
На Северском направлении противник остановлен при попытке прорвать оборону Чернигова. Не исключается дальнейшее перемещение противника в направлении Броваров с востока.
На Харьковском направлении противник продолжает безуспешные попытки блокировки города с севера. К ведению боевых действий в районе Харькова привлечены стрелковые полки, сформированные путём российских резервистов.
На Донецком и Таврийском направлениях окупант сосредоточивает усилия на захвате украинских городов Мариуполь и Северодонецк.
На Южнобужском направлении пытались закрепиться на достигнутых рубежах, установить контроль над городом Николаев и развить наступление в направлениях на Запорожье и Кривой Рог.
В Черноморской и Азовской операционных зонах погодные условия были на нашей стороне и заставили корабли вернуться в военно-морские базы и пункты базирования.
"Вооруженные Силы Украины, в тесном взаимодействии с другими составляющими сил обороны, оказывают яростное сопротивление российским интервентам, нанося ему значительные потери в живой силе и военной технике. Сохраняем спокойствие! Держим строй! Итого к ПОБЕДИ! Слава Украине!", - завершили отчет в ВСУ.
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