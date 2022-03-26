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Главная война с Россией Российские оккупанты будут сосредотачиваться на Юге и Востоке Украины, чтобы захватить больше территории и использовать это на переговорах, - Казарин
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Российские оккупанты будут сосредотачиваться на Юге и Востоке Украины, чтобы захватить больше территории и использовать это на переговорах, - Казарин

26 мартa, 2022 суббота
08:28

Журналист, публицист Павел Казарни считает, что российские оккупационные войска будут активнее продвигаться на Юге и Востоке Украины, чтобы захватить больше украинских территорий и использовать это как элемент торгов на переговорах

Публицист рассказал об этом в эфире Еспресо.TV.

"Оккупанты изменили тактику. Российская армия больше не пытается быть освобождающей армией. Она превратилась в захватывающую армию. Поэтому российские кафиры сейчас не стесняются использовать методы, которые мы последний раз видели на наших землях 70 лет назад. Я имею в виду все эти обстрелы жилых кварталов", - отметил Казарин.

По мнению журналиста, Российская Федерация хочет захватить больше украинских территорий, чтобы усилить позицию на официальных переговорах с Украиной.

"Россия стремится захватить больше всего для того, чтобы потом использовать это как предмет для торгов с украинской делегацией. Именно поэтому оккупанты больше продвигаются на Юге и Востоке. Поэтому россияне сейчас не хотят сосредотачиваться на 5-х направлениях сразу, как они это делали, а сосредоточиться на нескольких, чтобы продвижение на украинские земли потом использовать в качестве аргумента во время торгов", - заметил Павел Казарин.

  • Напомним, Reuters сообщает, со ссылкой на заявление высокопоставленного чиновника из Минобороны США, что после неудач по другим направлениям Россия может переключиться только на захват востока Украины .

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