Российские оккупанты артиллерией полностью уничтожили вокзал на Харьковщине
Российские захватчики еще раз ударили по Богодуховскому району Харьковщины. В результате артиллерийского обстрела полностью уничтожен вокзал железнодорожной станции
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.
Отмечается, что российские террористы 6 июля около 11.00 обстреляли станцию "Одноробовка" Богодуховского района. По предварительным данным, по артиллерии.
По данным следствия, полностью уничтожен вокзал станции, произошел масштабный пожар.
"При процессуальном руководстве Богодуховской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны - ч. 1 ст. 438 УК Украины", - говорится в сообщении.
- Утром 5 июля российская оккупационная армия обстреляла село в Харьковской области, в результате чего возник пожар в частном доме и пострадала женщина.
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