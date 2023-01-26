Об этом говорится в вечерней сводке за 26 января.

"В нее (пыточную, - ред.) можно попасть просто за ничем не подкрепленное подозрение в сотрудничестве с Вооруженными Силами Украины", - говорится в сообщении.

Генштаб также отметил, что в отдельных населенных пунктах на временно оккупированной Херсонской области продолжаются контрразведывательные мероприятия.

Во временно оккупированном украинском Симферополе все бюджетные учреждения под предлогом реформирования получили указание штатного сокращения работников на 10%. Также известно, что списки попавших под "оптимизацию" лиц должны быть составлены уже к 1 февраля этого года.

ВСУ нанесли 8 ударов по районам сосредоточения противника и уничтожили три российских дрона

Украинская авиация в течение суток нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а также удар по позиции зенитно-ракетного комплекса врага. Кроме того, в течение суток наши защитники сбили 3 разведывательных дрона оккупантов.

В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 3 пункта управления, район сосредоточения живой силы противника, район сосредоточения артиллерии и 2 важных военных объекта захватчиков.

Россияне нанесли по территории Украины 37 авиаударов, из них 17 – с помощью дронов

Отмечается, что все дроны были типа Shahed-136, все беспилотники были сбиты.

Также россияне совершили 59 пусков ракет, 47 из которых – уничтожены. Генштаб сообщает, что есть попадания в гражданские объекты и погибшие среди мирных жителей. Кроме того, россияне совершили 53 обстрела из РСЗО.

Для достижения ранее заявленных целей, несмотря на значительные потери, противник продолжает наступление на Бахмутском и Новопавловском направлениях. На Лиманском и Авдеевском направлениях враг вел безуспешные действия с целью улучшения тактического положения. На остальных направлениях – обороняется.

На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях без изменений, наступательных группировок противника не обнаружено. Обстрелам из минометов и артиллерии подверглись районы населенных пунктов Тимоновичи Черниговской области; Павловка и Тимофеевка – Сумской, а также Стрилеча Тернова, Старица, Вовчанские Хутора, Колодязное и Новомлынск на Харьковщине.

На других направлениях ситуация следующая:

На Купянском направлении противник обстрелял районы населённых пунктов Дворичное, Орлянка, Песчаное, Берестово и Лозовая Харьковской области; Стельмахивка – Луганской, а также Ивановка Донецкой области.

противник обстрелял районы населённых пунктов Дворичное, Орлянка, Песчаное, Берестово и Лозовая Харьковской области; Стельмахивка – Луганской, а также Ивановка Донецкой области. На Лиманском направлении под огонь из танков и артиллерии попали Макеевка, Невское, Червонопоповка, Диброва и Кузьмино в Луганской области, а также Ямполивка Донецкой области.

под огонь из танков и артиллерии попали Макеевка, Невское, Червонопоповка, Диброва и Кузьмино в Луганской области, а также Ямполивка Донецкой области. На Бахмутском направлении огневого поражения, в частности, понесли Спирное, Белогоровка, Красна Гора, Бахмут, Клищиевка, Бела Гора, Пивничное и Нью-Йорк Донецкой области.

огневого поражения, в частности, понесли Спирное, Белогоровка, Красна Гора, Бахмут, Клищиевка, Бела Гора, Пивничное и Нью-Йорк Донецкой области. На Авдеевском направлении обстреляны Авдеевка, Водяное, Георгиевка и Марьинка.

обстреляны Авдеевка, Водяное, Георгиевка и Марьинка. На Новопавловском направлении огневому воздействию подверглись Угледар, Большая Новоселка и Времивка Донецкой области.

огневому воздействию подверглись Угледар, Большая Новоселка и Времивка Донецкой области. На Запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали районы более 20 населенных пунктов, в частности Новополье на Донетчине, а также Червоне, Гуляйполе, Зализнычное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орихив и Степовое Запорожской области.

от артиллерийского огня пострадали районы более 20 населенных пунктов, в частности Новополье на Донетчине, а также Червоне, Гуляйполе, Зализнычное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орихив и Степовое Запорожской области. На Херсонском направлении оккупанты снова обстреляли из артиллерии пригород и сам Херсон.

В четверг, 26 января, Россия атаковала Украину ракетами. В направлении Киева противовоздушная оборона сбила более 20 ракет. По состоянию на 15:00 известно об 11 погибших в этот день.

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