Российские оккупанты 17 мая убили еще 7 мирных жителей Донбасса, 6 - ранены

Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

"За 17 мая россияне убили 7 мирных жителей Донбасса: 2 в Бахмутском, 2 в Бахмуте, 1 в Авдеевке, 1 в Дробышевом и 1 в Соледаре. Еще 6 человек получили ранения", - написал Кириленко.

В Бахмуте 9 гражданским раненым в Луганской области была оказана медицинская помощь.

Глава ОВА отмечает, что сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе, но все преступники будут привлечены к ответственности.

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