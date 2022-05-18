Российские оккупанты 17 мая убили еще 7 мирных жителей Донбасса, 6 - ранены
17 мая российский агрессор убил семерых мирных жителей Донецкой области
Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.
"За 17 мая россияне убили 7 мирных жителей Донбасса: 2 в Бахмутском, 2 в Бахмуте, 1 в Авдеевке, 1 в Дробышевом и 1 в Соледаре. Еще 6 человек получили ранения", - написал Кириленко.
В Бахмуте 9 гражданским раненым в Луганской области была оказана медицинская помощь.
Глава ОВА отмечает, что сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе, но все преступники будут привлечены к ответственности.
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