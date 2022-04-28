Российские офицеры начали расстреливать солдат армии РФ, чтобы заставить их наступать, - СБУ
СБУ опубликовала переписку командира полка захватчиков, где офицеры расстреливают солдат за отказ наступать на украинские позиции
Об этом свидетельствуют перехваченные СБУ разговоры российских военных.
Из опубликованных записей видно, что командир полка армии РФ, воюющий вблизи Изюма, жалуется на деморализованное состояние русских солдат.
Их в ротах осталось по 10-15 человек. Пополнения, поступающие в его полк, не устраивают военного из-за недостаточной мотивированности, которую не поднимают расстрелы.
- Напомним, СБУ перехватила телефонный разговор, в котором оккупанты кичатся, как взорвут посреди села заминированный танк.
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