English Львов Главная
ru ua
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Российские офицеры начали расстреливать солдат армии РФ, чтобы заставить их наступать, - СБУ

Российские офицеры начали расстреливать солдат армии РФ, чтобы заставить их наступать, - СБУ

28 апреля, 2022 четверг
17:20
война с Россией Русские военные

СБУ опубликовала переписку командира полка захватчиков, где офицеры расстреливают солдат за отказ наступать на украинские позиции

Об этом свидетельствуют перехваченные СБУ разговоры российских военных.

Из опубликованных записей видно, что командир полка армии РФ, воюющий вблизи Изюма, жалуется на деморализованное состояние русских солдат.

Их в ротах осталось по 10-15 человек. Пополнения, поступающие в его полк, не устраивают военного из-за недостаточной мотивированности, которую не поднимают расстрелы.
 



"Всем уже все надоело, хочется домой", – сказал он.
  • Напомним, СБУ перехватила телефонный разговор, в котором оккупанты кичатся, как взорвут посреди села заминированный танк.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Новости
СБУ
Читайте также:
Кислиця
28 апреля, 2022 четверг
Россия созывает заседание Совбеза ООН в связи с "западными фейками" об Украине, – Кислица
МЗС Китаю
26 апреля, 2022 вторник
Никто не хочет третьей мировой, - МИД Китая отреагировал на слова Лаврова о риске ядерной войны
вибух
27 апреля, 2022 среда
Детонация российского склада боеприпасов в непризнанном Приднестровье образует такую воронку, как от ядерной бомбы в Хиросиме, - Герасимчук
Киев
+15°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 31.04
    Покупка 31.04
    Продажа 32.02
  • EUR
    Покупка 32.67
    Продажа 33.86
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
28 апреля
18:28
Байден
Байден просит у Конгресса США выделить $33 млрд на поддержку Украины
18:14
Болгария поможет Украине с ремонтом военной техники, – премьер-министр Петков
18:07
Правительство получит от американского концерна General Motors 50 внедорожников для предоставления гумпомощи в Украине
17:49
На Запорожье оккупанты похитили у сельхозобщества 61 тонну пшеницы и имущество, - Офис генпрокурора
17:46
В России столкнулись два военных вертолета, есть по меньшей мере один погибший
17:42
В Польше с начала полномасштабной войны официально трудоустроились 100 тыс. украинцев, - польское Минсоцполитики
17:31
Эксклюзив
Если могилы молчат, камни будут кричать: как россияне воюют в Украине с мертвыми
17:18
Джо Байден
Байден предлагает одобрить пакет законов, которые упростят ввод в эксплуатацию активов подсанкционных российских предпринимателей
17:15
Российские военные обстреляли из гранатомета пункт пропуска в Черниговской области
17:12
Страны ЕС требуют от Еврокомиссии четких рекомендаций по требованию России платить за газ в рублях, - Bloomberg
16:58
Йенс Столтенберг
Столтенберг: Украина получила от союзников по НАТО военную помощь на $8 млрд
16:57
У домработницы Медведчука при обыске изъяли почти полмиллиона долларов, - Венедиктова
16:34
Работает в оккупационной "администрации" Мариуполя и способствует пропаганде РФ: депутату горсовета от ОПЗЖ объявили подозрение в госизмене
16:29
Героический Мариуполь: в Гданьске назвали сквер в честь города Марии
16:21
В Ирпене начали восстанавливать объекты критической инфраструктуры, - глава Гуманитарного штаба Киевщины Алексей Кулеба
16:13
Эксклюзив
Россияне постоянно бомбят Изюм, используют гражданских как живой щит, чтобы скрыться от ВСУ, - депутат горсовета
16:12
Евангелие 1811 года, уникальный свиток Торы, картины Куинджи и Айвазовского: оккупанты вывезли из музеев Мариуполя более 2 тыс. экспонатов
16:10
Представители ООН выехали в Запорожье для подготовки эвакуации людей из Мариуполя
16:08
Эксклюзив
В Тирасполе подготовлен аэродром для принятия российских самолетов, - Згурец
16:01
Порошенко
5 мощных позиций: Петр Порошенко призвал евродепутатов из ЕНП к решительным шагам для победы над Путиным
15:56
Россияне обстреляли Харьков и область, есть погибшие и раненые, - Синегубов
15:56
Эксклюзив
"Нарисовать мечту, которая заберет далеко от войны": 11-летняя София Кравчук о собственной картине, которую напечатают на марке
15:54
В Украине зафиксировали более 100 случаев экоцида и 1200 фактов негативного влияния на окружающую среду со стороны оккупантов, - Денисова
15:45
Денис Пушилин
Террористы "ДНР" отменили парад на 9 мая. Боятся обстрелов ВСУ
15:30
Дмитрий Разумков
Бывшие члены ОПЗЖ предлагают депутатам большие деньги, заманивая к себе, – Дмитрий Разумков
15:27
В 2014 году изменил ВСУ и воевал против Украины: к максимальным 15 годам тюрьмы приговорили бывшего украинского военного
15:25
Из-за массовых обстрелов в подвалах завода "Азовсталь" обрушилась часть помещения полевого госпиталя, - полк "Азов"
15:15
Инфографика
Все больше украинцев возвращаются к работе, однако почти 40% по-прежнему остаются безработными, – опрос
15:08
Зверства в Буче: Генпрокуратура сообщила подозрение 10 оккупантам армии России
15:07
яхта Медведчука
Почти стометровую яхту Медведчука выставят на продажу: Куда пойдут деньги - Схемы
15:00
В районе парка "Радуга" в Мариуполе оккупанты интенсивно перемещают военную технику, обыскивают и задерживают людей
14:56
Россия признала, что вывезла на свою территорию более 1 млн украинцев "без участия украинской власти"
14:45
Оккупанты распространяют фейк о расположении украинских военных в одной из больниц Запорожья
14:44
Эксклюзив
Главная цель провокаций России в Приднестровье – помешать переброске дополнительных группировок ВСУ на Восток Украины, – военный аналитик Левин
14:40
Кино, мультики, спорт и музыка: в "Дия TV" появились новые телеканалы
14:36
В Польшу прибыло испанское судно с 200 тоннами военной помощи для Украины
14:31
ПАСЕ
ПАСЕ проголосовала за организацию международного трибунала: ответить должны исполнители преступлений, военное и политическое руководство РФ
14:21
В Харькове СБУ выявила скрытый склад танковых запчастей оккупантов на около $1,5 млн
14:19
Интервью
Все точки над "і" за все века наконец-то будут расставлены именно сегодня, – Галина Вдовиченко
14:18
Эксклюзив
Высадка российского десанта в Одессе без сухопутного коридора через Николаев – авантюра, на которую Россия вряд ли пойдет, – военный аналитик Левин
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV