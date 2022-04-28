Российские офицеры начали расстреливать солдат армии РФ, чтобы заставить их наступать, - СБУ

Об этом свидетельствуют перехваченные СБУ разговоры российских военных.



Из опубликованных записей видно, что командир полка армии РФ, воюющий вблизи Изюма, жалуется на деморализованное состояние русских солдат.



Их в ротах осталось по 10-15 человек. Пополнения, поступающие в его полк, не устраивают военного из-за недостаточной мотивированности, которую не поднимают расстрелы.







"Всем уже все надоело, хочется домой", – сказал он.