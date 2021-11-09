Российские офицеры на оккупированном Донбассе присваивают зарплаты военных, - разведка
Главное управление разведки Украины выявило, что кадровые офицеры вооруженных сил РФ присваивают заработную плату подчиняющимся им военным
Об этом говорится на странице ГУР в Facebook.
С начала ноября российские комиссии проверяют на качество вооружения первый и второй армейские корпуса Южного военного округа РФ и приводят отдельные подразделения в высшие степени боевой готовности.
"Комиссиями уже установлены неединичные факты присвоения кадровыми офицерами ВС РФ, занимающими командные должности, значительную часть средств, предназначенных для выплаты денежного довольствия личному составу подчиненных подразделений", - сообщает ГУР.
Южный военный округ - одна из четырех военно-административных единиц Вооруженных Сил Российской Федерации на юго-западе России, штаб которого находится в Ростове-на-Дону.
Первый армейский корпус – объединение Вооруженных сил России на Донбассе. Он находится на неподконтрольной Украине территории Донецкой области. Формально корпус подчинен управлению так называемой ДНР, командование осуществляется российскими офицерами и генералами. Второй армейский корпус РФ находится на неподконтрольной Украине территории Луганской области и формально относится к так называемой ЛНР.
- Напомним, по данным украинской разведки, российские офицеры в ОРДЛО злоупотребляют служебным положением и разворовывают имущество, горючее и продовольствие.
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