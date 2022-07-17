Российские обстрелы Южмаша в Днепре: спасатели потушили пожар
В Днепре спасатели ликвидировали пожар, возникший после российского удара по Южмашу. Сейчас ищут пропавшего при обстреле человека
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграме.
"Спасатели потушили пожар, который произошел на промышленном предприятии в Днепре из-за "прилета" российской ракеты. 90 пожарных укрощали пламя почти 38 часов", - подчеркнул он.
Сейчас ищут человека, пропавшего на Южмаше во время обстрела.
"Этот коварный вражеский удар унес жизни трех человек, шестнадцать получили ранения. Семь из них сейчас в больнице", - отметил глава ОВА.
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