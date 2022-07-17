Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграме.

"Спасатели потушили пожар, который произошел на промышленном предприятии в Днепре из-за "прилета" российской ракеты. 90 пожарных укрощали пламя почти 38 часов", - подчеркнул он.

Сейчас ищут человека, пропавшего на Южмаше во время обстрела.

"Этот коварный вражеский удар унес жизни трех человек, шестнадцать получили ранения. Семь из них сейчас в больнице", - отметил глава ОВА.

15 июля в Днепре прогремела серия взрывов, в городе начался пожар. В результате авиаудара РФ три человека погибли.

16 июля стало известно, что россияне обстреляли Днепр из стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС из района Каспийского моря. Стоимость одной крылатой ракеты составляет $13 млн.

17 июля ТрО опровергла фейк о якобы выбросе токсического гептила в результате российского удара по Южмашу в Днепре.

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