Российские обстрелы украинской энергетической инфраструктуры: представитель ГУР Юсов рассказал, будут ли ответные удары

Начнем с ситуации на фронтах российско-украинской войны – это интересует всех украинских граждан на протяжении последних двух недель. Сейчас очень много информации, что враг активизировался, что он наступает на Авдеевку и Орехов: способны ли украинские Силы обороны удержать это наступление? Каковы планы врага и что известно ГУР о них?

Мы с вами видим, что украинские защитники сдерживают атакующие действия противника. И да, ситуация, в частности и на Авдеевском направлении, сложная, но враг несет большие потери в живой силе и в технике. Информация об активизации наступательных действий с их стороны была, и соответственно проработаны разные сценарии, и украинские защитники и командование к этому готовы. Да, конечно, это всегда сложно: будет неправ тот, кто будет рассказывать, что эти атаки очень легко даются. Нет, нелегко. Но украинцы держат оборону, держат рубежи, и враг, еще раз повторяю, терпит неоправданно высокие для себя потери, не выполняя поставленные задачи, фактически возвращаясь к тактике мясных штурмов. Кроме того, у врага значительные потери техники. Вместе с тем, кроме тех действий, которые идут со стороны врага, украинские Силы безопасности и обороны продолжают активные действия, продолжают освобождать территорию и продвигаются, в том числе, на отдельных участках фронта согласно общему плану и замыслу.

Авдеевка - это, по сути, ворота в Донецк, ворота на освобождение украинской Донетчины. Насколько это важный населенный пункт и насколько важна оборона этого населенного пункта для нас?

Оборона любого украинского населенного пункта чрезвычайно важна, потому что любой населенный пункт, из которого, скажем, приходилось отходить, возвращать и отвоевывать гораздо труднее, и цена этого гораздо выше, чем удержание обороны. Поэтому мы здесь не можем проводить какие-то параллели и говорить, что вот этот населенный пункт важен, а этот не важен. Каждый метр украинской земли имеет значение, уже сегодня он полит украинской кровью - и наших защитников, и гражданских людей.

Однако так, Авдеевка действительно имеет значение. Это не первое обострение и не первый раз от оккупантов, от военно-политического руководства до оккупационного корпуса, звучат команды, дескать, нужно выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. В конце концов даже с момента полномасштабного вторжения такие планы были уже неоднократно, но они терпели крах, сроки подвигались. Сейчас мы видим очередное обострение.

Активизируются ли российские обстрелы прифронтовых территорий и ракетные удары по энергетической инфраструктуре

На этой неделе очередные обстрелы моего родного Запорожья. К сожалению, гражданские люди гибнут под завалами домов прямо в центре города. Насколько мне известно - у меня там много и родственников и знакомых, - люди не уезжают из Запорожья: они работают, они не боятся, они все делают для победы. Что сейчас на юге? Насколько сейчас могут активизироваться обстрелы прифронтовых городков? Не только Запорожья, но и Орехова, например.

К величайшему сожалению, эти террористические атаки российских нацистов не прекращаются. Понятно, что особенно сложно в прифронтовых городах и территориальных громадах, куда добивают, например, С-300. И уж не говорю о непосредственно артиллерийских обстрелах, если населенные пункты расположены прямо на линии фронта. Потому такие угрозы сохраняются. Вместе с тем, украинцы, прежде всего все украинское общество, держится: держит оборону, держит единство и верит в победу. Это очень важно, что, несмотря на трудности, такие города, как Харьков, Запорожье, Днепр, не просто держатся и живут полноценной жизнью, они вносят огромный вклад в оборону страны.

В преддверии тяжелой зимы мы можем наблюдать определенную паузу фактически с массовыми ракетными обстрелами. Это означает, что враг накапливает ракетный арсенал и да - вполне возможны террористические ракетные удары российских нацистов по энергетической инфраструктуре в период холодов. Это не секретная информация – это значит, что Украина также готовится, и самостоятельно, и с помощью наших партнеров. Эти вопросы прорабатываются и обсуждаются.

Возвращаясь к энергетической безопасности Украины: президент буквально на днях в своем обращении упомянул, что нам следует готовиться: и органам местного самоуправления, и энергетическим компаниям, и распределительным сетям к зиме, которая будет непростой. По вашему ощущению, какой будет эта зима в плане света и тепла, если сравнивать с прошлым годом?

Речь не об ощущениях. Есть даже открытая информация и в конце концов какие-то данные, полученные другим способом. Продолжается полномасштабная война, идет столкновение по всей линии фронта, враг не изменил ни тактику, ни собственно своих целей и приоритетов. Мы имеем дело с врагом, регулярно атакующим гражданскую инфраструктуру и, собственно, несмотря на какие-то сказки и бред о демилитаризации и так далее, атаки рашистов происходят прежде всего по гражданской инфраструктуре и потери в первую очередь среди гражданского населения. Поэтому да, вполне логично ожидать и готовиться к продолжению таких ударов этой зимой. Это означает, что и мы также готовимся, получаем новые средства и возможности для противодействия, в том числе, как было анонсировано военно-политическим руководством, если такие удары будут наноситься, обязательно будет возмездие.

Почему важно придерживаться информационной гигиены

О возмездии немного позже, мы еще вернемся к этой теме. Поговорим еще о ситуации на линии фронта и информационной гигиене. Поскольку ну очень много информации распространяется разными полуанонимными или просто анонимными телеграм-каналами и я, например, сам получаю от своих родных и близких, которые живут ближе к линии фронта, в частности, на Донетчине, скрины линии фронта, где россияне якобы атакуют и нападают, и подпись: "Россияне перешли в наступление по всей линии фронта". Люди спрашивают, правда ли это. Скажите, как убедить украинцев, что нужно доверять только официальным каналам связи, например ресурсам ГУР, Минобороны, Генштаба, а не анонимным источникам, контент для которых иногда создается врагом.

Прежде всего: не правда, по всей линии фронта россияне не перешли в наступление. Для повторения полномасштабного наступления, которое мы видели 24 февраля 2022 года, у оккупантов сегодня нет необходимых сил и средств. Те активности, которые происходят на отдельных участках фронта, носят действительно локальный характер. В конце концов, они сами даже публично говорят о стратегической обороне, то есть о попытках удержать то, что захватили по состоянию на сегодняшний день.

Если говорить об информационной гигиене, то кратное повторение. Что мы можем сделать, кроме того, чтобы повторять постоянно: доверяйте только проверенным или официальным источникам информации. Если речь идет о площадках, страницах, сайтах, соцсетях официальных структур, то это Центр противодействия дезинформации, Центр стратегических коммуникаций Главного управления разведки, СБУ, Офис президента, Стратком ВСУ. Конечно, есть и другие официальные информационные площадки, где точно информация, на которую можно ссылаться, которую, соответственно, можно анализировать и на основании которой делать выводы.

Все остальное, так или иначе, особенно когда речь идет об анонимных источниках, анонимных русскоязычных источниках, понятно, кому легче готовить такие продукты и на какую аудиторию они рассчитаны. Разная информация на них часто действительно готовится к влиянию на Украину и украинцев с целью посеять панику, дестабилизировать ситуацию, ввести в заблуждение. Враг не дремлет и, в конце концов, мы также работаем в этом направлении. Было бы наивно полагать, что российские спецслужбы не будут использовать такие инструменты. Поэтому да, можно доверять только уважаемым СМИ, в частности Еспресо, и официальным площадкам. Анализировать можно и нужно. Из любопытства наверняка можно посмотреть разные вещи, но нужно понимать, что, если для вас формируют новость вроде "Путин точно определился с датой и временем подрыва Запорожской станции", как было недавно, и со ссылкой на анонимные каналы, простите, если нет источника информации, то не о чем говорить.

Об анализе российских информационных источников: кажется аналитики американского Института исследования войны, которых мы часто цитируем, мониторили российские СМИ относительно заявлений Путина об Авдеевке. Они констатируют, что риторика Путина поменялась. Если раньше речь шла о наступлении, то теперь президент РФ говорит, что их войска ведут успешные активные военные действия. Значит, история о полномасштабном наступлении была точно ИПСО, это мое предположение.

После того, как их условно волонтеры объявили публичный сбор на пакеты для 200 рашистов, я думаю, что дальнейшие заявления Путина именно в том ключе нужно воспринимать. Действительно, у них большие потери и в технике, и в живой силе. Действительно, отдельные подразделения отказываются идти на штурм и пытаются избежать своей роли и судьбы пушечного мяса. То есть на самом деле вот поставленные задачи, а у них на сегодняшний день нет ресурса таким образом и в такие сроки их выполнить. А это значит, что потери для врага действительно ощутимы.

Каковы мобилизационные мероприятия в Украине и России

Давайте еще о мобилизации два слова. Новоназначенная заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова недавно дала интервью, в котором призвала украинских граждан не ждать повесток, а самим приходить на ТЦК и искать свое место в армии. Ведь, по ее словам, все равно служить должны все: люди на фронте устали и ждут ротации, и следует понимать важность нынешней ситуации. Как вы оцениваете вообще мобилизационный процесс сейчас в Украине и не следует ли, несмотря на то, что мы много высмеивали год назад электронный реестр военнообязанных, который вводили у себя россияне, ввести нам?

Я думаю, что у нас с электронными инструментами и средствами все хорошо. Если будет принято такое решение, его быстро претворят в жизнь. Что касается мобилизационных мер в Украине: у нас продолжается полномасштабное вторжение и война за выживание. Это значит, что война не где-то там, она фактически пришла в каждый регион, в каждый город и многие семьи так или иначе ощутили ее на себе. Это значит, что и защитники не где-то там – это не люди из металла, им нужна ротация, лечение, им нужна замена. Они, к сожалению, гибнут. В системе защиты Украины может найти себе место каждый украинец и украинка – это не обязательно должно быть участие в штурмовых действиях. В Силах безопасности и обороны нужны специалисты по огромному количеству направлений и специализаций, так что еще раз подчеркиваю: каждый сможет себя там найти и внести свой вклад в дело защиты Украины.

Что известно украинской разведке о мобилизационных планах и ресурсе россиян? Много цифр называлось по мобилизации: этой осенью от 200 до 700 тысяч. Что сейчас у них происходит с мобилизацией нового ресурса?

Мобилизационные мероприятия продолжаются, они в большинстве своем носят скрытый характер. Пока не решились на очередную волну публичной мобилизации, хотя такие решения уже лежали на столе. Тем не менее, все же есть осторожность реакции и населения той территории, прежде всего, речь идет о центральных, столичных регионах. Общественное мнение там ничего не стоит, но все же страх перед бунтом "бессмысленным, беспощадным" у кремлевских карликов существует. Поэтому учитывают это. Но тем не менее продолжаются мобилизационные мероприятия: более 20 тысяч в месяц продолжают привлекаться разными способами. Это рекрутинг и среди заключенных, и среди должников, неблагонадежных категорий населения. О добровольцах там речь не идет. Мобилизация срочников планово продолжается. Рекрутинг, в том числе с мотивацией финансовой выплаты, или если человек не подписывает контракт, то какие-то санкции обещают. Там новая форма появилась, особенно к бывшим военнослужащим, это принудительное подписание контракта: когда вроде бы вызывают на сверку в военкомат, заключают контракт и в принципе назад человек не выходит, иначе ему грозят уже каким-то уголовным преследованием или другими проблемами в жизни.

И вот так часть оказывается на фронте. Говорить о мотивации этих людей, с точки зрения идеологии, с точки зрения "любви" к их родине не приходится, особенно когда речь идет о депрессивных регионах. Это банальное желание заработать. Ну, в конце концов, те же стиральные машинки и холодильники: мы все видели микроволновки, которые воруют россияне у украинцев. Для некоторых это способ спастись от проблем другого характера, но да, такие мероприятия продолжаются в целом. Мобилизационный ресурс в РФ больше, чем в Украине, но если говорить о мотивации, о качестве, то у них много проблем и он точно не безграничен. Экономика РФ уже начинает ощущать нехватку, в частности, рабочей силы: на отдельных предприятиях уже не хватает мужских рук. Эта проблема существует и будет усугубляться.

Российские обстрелы украинской энергетической инфраструктуры: будут ли ответные удары

Возвращаясь к приближению зимы и отопительного сезона: вы упомянули о том, что россияне не отказываются от своей тактики уничтожения объектов украинской энергетической инфраструктуры, чтобы погрузить в блекаут, в холод, в пустоту Украину. Какова украинская тактика? Или у нас появились за прошлый год возможности наносить симметричные удары по аналогичным энергообъектам на территории России? Мы уже видим, что на нашей северной границе в этих прифронтовых российских областях порой возникают блекауты, и как вот, с точки зрения гуманизма, готовы ли мы наносить удары по их энергообъектам для того, чтобы погрузить в холод и российские города тоже?

Тактику мы наверняка заранее раскрывать не будем, чтобы врагу не облегчать работу. Пусть работают, пусть стараются и тратят больше ресурсов их бюджета. А что касается гуманизма: Украина ведет оборонную войну, на нас напали. Уничтожаются наши города, убивают мирных жителей. Напавшее государство должно почувствовать, что война происходит и пришла и на ее территорию. И, наконец, оно уже сегодня это чувствует. Мы не можем, по моему мнению, к сожалению, говорить сейчас о симметричных ответах по разным причинам. В том числе и средства у нас разные. Стратегическая авиация – это прерогатива врага. Но есть другие методы и инструменты, и так или иначе хлопок на России процветает и это будет продолжаться. Но Украина - цивилизованное государство и это означает, что хлопок происходит в России в тех местах, которые имеют прямое отношение к геноцидной войне против Украины. Это принципиальный вопрос. В том числе, на временно оккупированных территориях мы наблюдаем, например, филигранное уничтожение штаба черноморского флота, когда именно военный объект был и уже нету. Ни один гражданский не пострадал. В частности, этим отличается цивилизованная страна от варварской России.

Если вопрос Крыма вы затронули: в Крыму живут все-таки украинские граждане, которые поддерживают Украину и ждут ее возвращения, поэтому может ли Украина, например, наносить удары по энергоструктуре оккупированного Крыма? И следует ли это делать или бить по другим социальным или полусоциальным полувоенным объектам?

Не просто ждет возвращения. Большое количество граждан активно помогают украинским Силам безопасности и обороны информацией и не только. Часто они подвергают себя опасности. Речь идет о том, что действия украинских защитников ни в коем случае не должны вредить гражданскому населению, но если мы говорим о каких-то логистических объектах, которые используются для поддержки и поставки оккупационного корпуса, то это законные цели, которые будут уничтожены, в том числе для сохранения жизней гражданских украинцев.

Насколько действенно движение сопротивления в Крыму

Как вы оцениваете эффективность партизанского движения в Крыму? Часто появляются сообщения, что, например, где-то сошел с рельсов поезд, где-то взорвали какую-то подстанцию, где-то еще что-то происходило, после чего не может полноценно работать военная инфраструктура. Насколько активный уровень партизанского движения в украинском Крыму?

Пожалуй, более корректно говорить о движении сопротивления или о национальном сопротивлении, потому что партизаны - это немножко ретроспектива. В конце концов, у нас обновлено в этом контексте законодательство. На оккупированных территориях движение сопротивления есть, оно активно развивается, активно взаимодействует с Силами безопасности и обороны, с Силами специальных операций ГУР, со Службой безопасности. Оно дает очень хорошие результаты и разворачивается. Из разных источников, из перехватов, из оперативных данных, мы видим, насколько движение сопротивления украинцев на оккупированных территориях донимает оккупантов. Безусловно, огромное количество операций, о которых мы слышим и не слышим, в том числе ликвидация тех или иных военных преступников, предателей, коллаборантов, диверсии на оккупированных территориях, которые выводят из строя военные объекты, были бы невозможны без местного сопротивления и невозможны без большой поддержки собственно украинского местного населения, ожидающего момента изгнания оккупантов, возвращения законной украинской власти и украинской армии. Поэтому движение сопротивления развивается и будет развиваться.

О коллаборантах и предателях вы упомянули: я буквально на этой неделе читал информацию, что украинский суд приговорил Кирилла Стремоусова, уже покойного ныне предателя из Херсона, к пожизненному заключению посмертно. Это знаете, с одной стороны вроде бы посмертно для чего человека осуждать, а с другой стороны, насколько здесь важно нам, чтобы эти предатели получили наказание, даже после смерти?

По-моему, очень важно. Неотвратимость наказания и физического, и формального очень важна для понимания любого такого подонка, что покоя ему не будет и он так или иначе понесет наказание. Именно этот принцип неотвратимости наказания очень важен.

Приближается ли мир к глобальной войне

В одном из недавних своих интервью руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил, что, почти дословно, мир приближается к глобальной войне. Какие признаки этого приближения к глобальной войне видите вы и что нужно сделать, чтобы ее избежать? Или, возможно, эта глобальная война, наоборот, сыграет в пользу нашей освободительной войны за нашу независимость?

Происходящее в целом: рост уровня напряжения и, если не о войне, то о конфликтах мы уже можем говорить - ценностно мир делится на те страны, которые поддерживают международное право, которые уважают устав Организации Объединенных Наций и игнорируют его , которые не ценят человеческую жизнь и для которых важнее не человеческая жизнь, а какие-то воображаемые имперские амбиции. Для того чтобы остановить дальнейшее распространение таких вещей, необходимо максимально поддержать Украину и обеспечить скорую победу. Именно скорая победа Украины и наказание агрессора будет очень хорошим четким сигналом, что международная система безопасности здорова, что международное право работает и что ООН - это действующий инструмент, а не рудимент периода Холодной войны или времен после Второй мировой войны. Поэтому да, максимальная поддержка Украины и скорая победа Украины. То, что мы видим в других уголках мира, нашей планеты, последние события в Израиле в частности, не могут не наталкивать на мысли о глобализации таких конфликтных явлений.

Но, тем не менее, эта ось зла постоянно формируется и уже обрастает новыми союзниками. Если раньше это была Россия и Белоруссия, а затем присоединился Иран, то сейчас фактически присоединяется Китай. Затем присоединились "Хезболла", ХАМАС. Вообще, западный цивилизованный мир понимает всю опасность подобного объединения вот таких неоднозначных союзников в одну сплошную ось зла и всю опасность, которые они вместе могут нести для всего цивилизованного мира?

В этой условной оси разные интересы и разные процессы. Если, например, вы упомянули Беларусь, то там одна из ключевых задач, которые Путин ставит, – это вовлечение Беларуси в полномасштабную полноценную войну и наземную операцию против Украины. Он еще не смог этого получить. Несмотря на какие-то политические заявления, на самом деле стран и правительств, официально не просто поддерживающих, а реально помогающих так называемой Российской Федерации, не так уж много. Задача Украины в данной ситуации делать, чтобы их было гораздо меньше, а поддержка Украины миром была максимально консолидированной и проактивной. Несмотря на все сложности и происходящие в мире различные процессы, мы видим монолитность проукраинской коалиции и единодушие свободного мира в готовности поддерживать Украину для защиты своего суверенитета и защиты международного права и глобальной архитектуры безопасности. Поэтому это не только украинское дело – это наше общее дело и со свободным миром, и с Западом.

Причастна ли Россия к войне в Израиле

Какую оперативную информацию имеет украинское ГУР МО по вероятному участию России и Ирана в этой запланированной террористической атаке ХАМАС на Израиль? Можно ли однозначно говорить, что Россия и Иран участвовали в этом? Кирилл Буданов в последнем интервью говорит, что есть информация, что террористы использовали для нападения и убийств даже трофейное украинское оружие, которое было захвачено в Украине на поле боя россиянами, а затем передано террористам. Насколько это достоверная информация? Что нам вообще известно об участии России и Ирана в этой акции?

На 100% достоверна информация, но это два разных вопроса по России и по Ирану. По Ирану США официально заявили, что у них нет такой информации. Поэтому, думаю, сейчас продолжать эту тему пока не будем.

А что касается России: весь мир видел визиты представителей ХАМАС в Москву. И это официальные визиты, они не скрывались. И обсуждались во время этих визитов не развитие балета и культуры, не защита климата и не проведение вечеров кремлевско-хамасовской дружбы. Понятно, что интересовало обе стороны. Взаимодействие было и оружие было передано – отдельные образцы стрелкового пехотного вооружения. Сделано это было еще до совершения последних атак на Израиль, то есть, так или иначе Россия была информирована о том, что какие-то вещи будут происходить. И видеокадры с русским языком, которые звучали в ходе атак на Израиль, они так же слышали и анализ подтверждает эти факты. То есть это информация, которой владеет не только Украина – о ней знают и в Израиле, и наши партнеры и союзники в мире. Поэтому да, была.

Еще в этом интервью Кирилл Буданов сказал, что российские инструкторы обучают арабских террористов из fpv-дронов попадать по израильской технике. Что это за информация? Откуда она взялась и насколько она достоверна?

На 100% достоверна. Откуда мы узнали? И оперативная информация, и агентурная работа, и не только. Также обмен информацией в международном плане. Да, российские инструкторы, Россия, используя так называемые ЧВК (делала это, - ред.). Еще раз подчеркнем, что никаких частных военных компаний в России не существует - это все часть российских спецслужб, это структуры, работающие при поддержке и полностью за финансирование российского бюджета или околобюджетных структур. В конце концов, человек, похожий на Путина, это подтверждал в отношении ЧВК Вагнера в прямом эфире. И тда, выполняет задачи, в том числе военно-политического руководства режима, который сейчас правит территорией с названием Российская Федерация. Да, взаимодействовали, да, контактировали. И контакты были достаточно давно. То, что сегодня ХАМАС со знанием дела использует опыт, в том числе и российско-украинской войны, – это вещи очевидные опять же для многих в мире.

Что дал России визит Путина в Китай

На этой неделе президент России Владимир Путин уехал в Китай, где встретился с главой Китая Си Цзиньпином. Мировые СМИ показали его с ядерным чемоданчиком - с чемоданом, который он наверняка целенаправленно повез туда для того, чтобы его вместе с ним сняли. Наверное, для устрашения всего мира, не только Украины. Какая у украинской разведки информация о каких-то кулуарных договоренностях Путина и Си Цзиньпина? О чем они могут договариваться и каковы последствия этой поездки?

Последствия для Китая будут лучше, потому что Китай использует эту ситуацию, в частности для того, чтобы усилить свое влияние в мире, в том числе и на территории Российской Федерации. РФ, как сырьевой придаток глобальной экономики, где бы ни появлялась, на нее в первую очередь смотрят как на источник дешевых ресурсов, ресурсов со скидкой. Ну что еще можно взять от технологически отсталой, безграмотной, нереформированной империи, которая, в принципе, для многих потерпела геополитическое поражение? Что будет просить-выпрашивать Путин? Это тоже известная история. Получит ли он то, что просит? Я думаю, что когда речь идет о Китае, то это государство, которое руководствуется точно собственными интересами, а не прихотями диктатора, которому быть у власти осталось не так уж долго.

Я слушал известного украинского дипломата Романа Бессмертного, и он говорил: если мир сейчас проглотит Украину и Израиль, следующим будет Тайвань. Он говорит, что можно даже не сомневаться, что сейчас обострение по линии Китай - Тайвань. На каком уровне, по вашему мнению, это обострение находится?

Мы не будем сейчас такие резкие оценки делать, потому что это то, что могут себе позволить эксперты по политике, аналитике. Они могут давать такие оценки. Но ясно, что с официальными заявлениями нужно быть очень осторожными. Возвращаясь к предыдущим заявлениям о глобальных конфликтах, безусловно, все эти вещи между собой связаны.

Существует ли угроза российского ядерного удара

Еще я хотел вас спросить все-таки об этом чемоданчике. Следует ли нам его бояться? Это ведь очевидно было использовано именно для запугивания, возможно не Украины, но и не думаю, что Си Цзиньпина он хотел запугать. Может быть, для США? Для кого это было?

За Путиным разные чемоданы носят, не только ядерные. И это наверняка не потому, что он так смел. У Украины в этом контексте нет оснований дополнительно переживать, потому что вся номенклатура вооружения, которую государство-террорист РФ и его нацистское правительство могли использовать, уже использовано. Дальше: угрозы использования ядерного оружия мы уже много раз это слышали и ничего нового здесь нет. Поскольку Путин давно перегнул палку с ядерным шантажом, его воздействие гораздо меньше, чем он рассчитывает.

Ядерное оружие по всему миру – это оружие сдерживания. То есть оно работает именно как элемент не применения, а элемент сдерживания от внешних угроз. Попытки России и ее безумных диктаторов превратить оружие сдерживания в какую-то реальную угрозу... Конечно, мир просто так за этим наблюдать не будет, но и вестись на такой дешевый пропагандистский шантаж и игру тоже не будет, я уверен.

Какая ситуация с обменом пленными

Мы с вами встречались в начале лета, тогда вы говорили, что занимаетесь также вопросами украинских военнопленных, гражданских пленных, их обменом. Какая сейчас ситуация? Можете ли рассказать хотя бы об ориентировочном количестве или о последних обменах? Поскольку в последнее время редко можно увидеть информацию об обменах. С чем это связано? Какова динамика? Надеются ли украинские граждане в плену попасть на свободу и украинскую территорию?

Около 2600 граждан по состоянию на сегодняшний день от полномасштабного вторжения вернулись домой. Преимущественно речь идет о защитниках и защитницах, но также и о гражданских. Действительно, в последнее время мы не видим такой динамики, которая была раньше и по количеству обменов и по количеству возвращенных, но происходят определенные полевые обмены, также были отдельные операции. Переговоры продолжаются и здесь главное не рассказывать – главное результат, а он обязательно будет. Обменный фонд пополняется и места содержания российских военнопленных в Украине переполнены. Это хорошо, поскольку это означает, что Украина готова возвращать российских военнослужащих-оккупантов, но обычно возвращая своих граждан, своих защитников, защитниц и незаконно удерживаемых гражданских лиц. Работа над этим ведется. Я очень надеюсь и уверен, что в ближайшее время будут результаты.

Чего стоит ждать от зимы и осени

К нам пришел новый осенне-зимний сезон. Какие главные вызовы, угрозы и чаяния? Какие надежды украинское войско и украинская разведка возлагают на эту осень и зиму? Все-таки подходит к концу фактически второй год нашей великой войны за независимость. Что мы должны сделать? К чему больше приложить усилия, чтобы приблизить победу?

Вы упомянули, что близится вторая годовщина полномасштабного российского вторжения. За почти два года враг не выполнил ни одну из озвученных задач. Мы выполняем наши задачи, мы освобождаем наши территории и возвращаем людей. Эта зима будет такой же тяжелой, нам нужно будет выстоять и дальше двигаться вперед. Будет много вызовов: на поле боя, будут удары по гражданской инфраструктуре и вопросы внешней деятельности, дипломатической деятельности – это все очень сложно, но, в результате, общая позиция украинского общества, военно-политического руководства, коалиции стран свободного мира, поддерживающих Украину, определенно даст свои результаты. Украина победит.