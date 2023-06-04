Об этом сообщают областные государственные администрации.

Ситуация в Черниговской области

Стало известно, что в сутки враг нанес 5 обстрелов из минометов и артиллерии по Новгород-Северскому району. Обошлось без жертв и разрушений.

Ситуация в Сумской области

По утрам известно, что обстрелы потерпели Николаевская, Шосткинская, Свесская, Середино-Будская, Юнаковская общины, информация о последствиях уточняются.

Также вчера россияне совершили 10 обстрелов Белопольской, Великописаревской, Краснопольской и Юнаковской общин, зафиксировано 87 взрывов. К сожалению, ранен и разрушение инфраструктуры.

Ситуация в Запорожской области

В сутки враг совершил 89 обстрелов 22 населенных пунктов Запорожской области: дважды из авиации и дважды из БПЛА, восемь ударов РСЗО и 77 артобстрелов.

Под огнем оказались Гуляйполе, Орехов, Полтавка, Волшебное, Темировка, Волшебное, Каменское, Степное и другие прифронтовые деревни. Люди уцелели, но в результате обстрелов 16 объектов подверглись разрушениям: дома, квартиры, имущество людей, коммуникации.

Ситуация на Днепропетровщине

В результате удара россиян вчера ракетой по Подгороднему Днепровского района одна девочка 2021 года рождения погибла, 22 человека (из которых 5 детей) пострадали, четыре человека спасли работники ГСЧС из-под завалов.

Известно также, что около 2 часов ночи террористы обстреляли Никополь из артиллерии, в результате чего была повреждена 9-этажка, две 5-этажки. Люди невредимы.

Также известно, что этой ночью над областью были уничтожены две вражеские крылатые ракеты и одна БПЛА.

Ситуация в Харьковской области

Сегодня утром российская армия обстреляла Волчанск Чугуевского района. В городе повреждено здание Управления Государственной казначейской службы Украины, частично разрушены 2 дома.

Также обстрелы подверглись с. Ивашки Богодуховского района. К счастью, без масштабных разрушений и жертв.

В результате танковых обстрелов с. Гурьев Казачок Богодуховского района зафиксировано прямое попадание в Дом культуры, который получил значительные повреждения, жертв нет.

Слобожанское направление: противник нанес авиационный удар в районе Гатище и совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Ивашки, Уды, Ветеринарное, Казачья Лопань, Гоптовка, Высокая Яруга, Пильная, Зеленое, Веселое, Старица, Огирчево, Бударки и Чугуновка.

противник нанес авиационный удар в районе Гатище и совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Ивашки, Уды, Ветеринарное, Казачья Лопань, Гоптовка, Высокая Яруга, Пильная, Зеленое, Веселое, Старица, Огирчево, Бударки и Чугуновка. Купянское направление: артиллерийских и минометных обстрелов противника подверглись Масютовка, Лиман Первый, Кисловка, Табаевка, Берестово.

Ситуация в Луганской области

Известно, что российская армия атаковала рядом с Новоселовским и Белогоровкой, однако все их попытки оказались безрезультатными.

Отмечается, что из авиации россияне ударили по Сергеевке и Белогоровке. Артиллерийский огонь захватчики открывали в сторону Новоселовского, Макеевки, Невского и Белогоровки.

За сутки противник совершил 110 обстрелов (413 снарядов).

Ситуация в Донецкой области

За сутки по области известно о 4 погибших, 8 раненых людях.

Российская армия обстреляла 15 населенных пунктов, среди которых: Торецк, Славянск, Константиновка, Горняк, Авдеевка, Часов Яр, Северск, Курахово, пгт Нью-Йорк, с. Карловка и другие.

Оккупанты повредили 36 объектов, в том числе: 18 жилых домов (из них 1 - многоквартирный), 2 дома культуры, торговый центр, магазин, ООШ, цех ЧАО "АЗМК", больницу, музыкальную школу, профессиональный лицей, цех завода " Химпром".

Ситуация в Николаевской области

Вчера враг наносил артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской общины, пострадавших нет.

Утром зафиксированы вражеские обстрелы по г. Очаков Очаковской общины, информация о последствиях боевых действий уточняется. Предварительно – без пострадавших.

Ситуация в Херсонской области

За сутки по области противник совершил 56 обстрелов (287 снарядов), из них по г. Херсон - 7 обстрелов (39 снарядов).

Известно, что российские военные попали в районы 22 населенных пунктов области.

Жертв и пострадавших в гражданском населении нет.