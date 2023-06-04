Российские обстрелы украинских территорий: есть погибшие и раненые. Ситуация в регионах
В течение суток российская армия атаковала, по меньшей мере, 9 украинских регионов. В результате атаки есть погибшие и раненые
Об этом сообщают областные государственные администрации.
Ситуация в Черниговской области
Стало известно, что в сутки враг нанес 5 обстрелов из минометов и артиллерии по Новгород-Северскому району. Обошлось без жертв и разрушений.
Ситуация в Сумской области
По утрам известно, что обстрелы потерпели Николаевская, Шосткинская, Свесская, Середино-Будская, Юнаковская общины, информация о последствиях уточняются.
Также вчера россияне совершили 10 обстрелов Белопольской, Великописаревской, Краснопольской и Юнаковской общин, зафиксировано 87 взрывов. К сожалению, ранен и разрушение инфраструктуры.
Ситуация в Запорожской области
В сутки враг совершил 89 обстрелов 22 населенных пунктов Запорожской области: дважды из авиации и дважды из БПЛА, восемь ударов РСЗО и 77 артобстрелов.
Под огнем оказались Гуляйполе, Орехов, Полтавка, Волшебное, Темировка, Волшебное, Каменское, Степное и другие прифронтовые деревни. Люди уцелели, но в результате обстрелов 16 объектов подверглись разрушениям: дома, квартиры, имущество людей, коммуникации.
Ситуация на Днепропетровщине
В результате удара россиян вчера ракетой по Подгороднему Днепровского района одна девочка 2021 года рождения погибла, 22 человека (из которых 5 детей) пострадали, четыре человека спасли работники ГСЧС из-под завалов.
Известно также, что около 2 часов ночи террористы обстреляли Никополь из артиллерии, в результате чего была повреждена 9-этажка, две 5-этажки. Люди невредимы.
Также известно, что этой ночью над областью были уничтожены две вражеские крылатые ракеты и одна БПЛА.
Ситуация в Харьковской области
Сегодня утром российская армия обстреляла Волчанск Чугуевского района. В городе повреждено здание Управления Государственной казначейской службы Украины, частично разрушены 2 дома.
Также обстрелы подверглись с. Ивашки Богодуховского района. К счастью, без масштабных разрушений и жертв.
В результате танковых обстрелов с. Гурьев Казачок Богодуховского района зафиксировано прямое попадание в Дом культуры, который получил значительные повреждения, жертв нет.
- Слобожанское направление: противник нанес авиационный удар в районе Гатище и совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Ивашки, Уды, Ветеринарное, Казачья Лопань, Гоптовка, Высокая Яруга, Пильная, Зеленое, Веселое, Старица, Огирчево, Бударки и Чугуновка.
- Купянское направление: артиллерийских и минометных обстрелов противника подверглись Масютовка, Лиман Первый, Кисловка, Табаевка, Берестово.
Ситуация в Луганской области
Известно, что российская армия атаковала рядом с Новоселовским и Белогоровкой, однако все их попытки оказались безрезультатными.
Отмечается, что из авиации россияне ударили по Сергеевке и Белогоровке. Артиллерийский огонь захватчики открывали в сторону Новоселовского, Макеевки, Невского и Белогоровки.
За сутки противник совершил 110 обстрелов (413 снарядов).
Ситуация в Донецкой области
За сутки по области известно о 4 погибших, 8 раненых людях.
Российская армия обстреляла 15 населенных пунктов, среди которых: Торецк, Славянск, Константиновка, Горняк, Авдеевка, Часов Яр, Северск, Курахово, пгт Нью-Йорк, с. Карловка и другие.
Оккупанты повредили 36 объектов, в том числе: 18 жилых домов (из них 1 - многоквартирный), 2 дома культуры, торговый центр, магазин, ООШ, цех ЧАО "АЗМК", больницу, музыкальную школу, профессиональный лицей, цех завода " Химпром".
Ситуация в Николаевской области
Вчера враг наносил артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской общины, пострадавших нет.
Утром зафиксированы вражеские обстрелы по г. Очаков Очаковской общины, информация о последствиях боевых действий уточняется. Предварительно – без пострадавших.
Ситуация в Херсонской области
За сутки по области противник совершил 56 обстрелов (287 снарядов), из них по г. Херсон - 7 обстрелов (39 снарядов).
Известно, что российские военные попали в районы 22 населенных пунктов области.
Жертв и пострадавших в гражданском населении нет.
- Ночью на воскресенье, 4 июня, российская армия атаковала Украину ракетами, запущенными из района Каспия стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС и БПЛА.
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